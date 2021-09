Mexique: l'ouragan Olaf touche terre en Basse-Californie

Mexico, Mexique | AFP | vendredi 09/09/2021 - L'ouragan Olaf a touché terre sur la côte pacifique du Mexique dans les premières heures de vendredi près de San José del Cabo, dans le sud de la Basse-Californie, avant de s'affaiblir légèrement en passant de catégorie 2 à 1, a annoncé le Centre national des ouragans américain (NHC).



Olaf a atteint cette côte très touristique, où se trouve notamment la station balnéaire populaire de Los Cabos, avec des vents soufflant à 155 km/h.



Malgré son léger affaiblissement à l'entrée sur les terres, il continuait vendredi matin à envelopper la région de vents allant jusqu'à 150 km/h et de pluies torrentielles.



A 06h00 GMT, il se trouvait à environ 55 km de Cabo San Lucas et à 75 km au nord-ouest de La Paz, autre station balnéaire prisée des touristes, et remontait le long de la côte.



Les bandes nuageuses "provoquent des pluies torrentielles ponctuelles de 150 à 250 millimètres en Basse-Californie du Sud", a prévenu le Service météorologique national mexicain (SMN).



En raison des risques d'inondations, les autorités ont évacué un hôpital public à Los Cabos, a précisé la protection civile de l'Etat.



Mardi, de fortes pluies dans le centre du pays avaient inondé un hôpital à Hidalgo, provocant la mort de 14 patients Covid privés de ventilation assistée.



Les ports de la côte étaient fermés à la navigation vendredi matin et les aéroports de Los Cabos et La Paz à l'arrêt, tout comme les écoles.



En raison de sa situation géographique, le Mexique est sensible à l'impact des ouragans.



Fin août, l'ouragan Nora avait fait un mort et un disparu dans l'État mexicain de Jalisco, sur la côte Pacifique.



En août également, l'ouragan Grace, de catégorie 3, qui avait touché terre dans la région de Veracruz, côté Atlantique, avait fait 11 morts.