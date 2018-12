Mexique: huit morts dans une explosion de feux d'artifice devant une église

Mexico, Mexique | AFP | mercredi 11/12/2018 - Une explosion de feux d'artifice lors d'une procession religieuse a fait mardi au moins huit morts et une cinquantaine de blessés juste devant l'entrée d'une église, à 145 km de Mexico, selon les autorités locales.



L'explosion s'est produite à l'aube devant l'église de Tequisquiapan, dans l'Etat de Queretaro (centre), où des habitants avaient organisé une procession.

"Quelque chose a mal fonctionné et cela a explosé", a déclaré à la presse le responsable des services l'urgence de cet Etat, précisant que deux enfants de 11 et 12 ans avaient été tués.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre des pélerins se dirigeant en musique vers l'entrée de l'église lorsque soudain une énorme explosion provoque la panique et les cris de la foule.

Les accidents liés à l'industrie pyrotechnique sont fréquents au Mexique où les feux d'artifice sont traditionnellement utilisés pour célébrer les jours sacrés.

Au moins 24 personnes sont décédées en juillet à Tultepec, dans les environs de Mexico, où se situe un grand marché de feux d'artifice. Ce même marché avait été le théâtre d'une tragique explosion en décembre 2016, quelques jours avant les fêtes de Noël, qui avait fait 42 morts et 70 blessés.