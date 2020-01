Mexique : gros nuage de cendres au dessus du volcan Popocatepetl

Mexico, Mexique | AFP | jeudi 09/01/2020 - Le volcan Popocatepetl, situé dans le centre du Mexique, a projeté jeudi des cendres dans l'atmosphère après une explosion visible à des kilomètres à la ronde, sans toutefois que le niveau d'alerte ne soit relevé.



Selon le Centre mexicain de prévention des catastrophes sur son compte Twitter, l'explosion a été accompagnée "d'une teneur modérée en cendres et de pierres incandescentes" et a généré une fumerolle de 3.000 mètres.

Cette petite éruption de "Don Goyo", le surnom du volcan, n'a pas modifié le niveau "jaune" de l'alerte volcanique en vigueur.

Les autorités ont rappelé aux quelque 25 millions de personnes vivant dans les environs l'impératif de vigilance, la nécessité de rester à une distance d'au moins 12 km du cratère, de se protéger d'éventuelles chutes de cendres et de se tenir prêts à l'éventualité, pour l'heure lointaine, d'une évacuation.

Le Popocatepetl, dont le nom signifie "colline qui fume" en langue nahuatl, culmine à 5.426 mètres. Il est considéré comme un volcan parmi les plus dangereux au monde en raison de la concentration de population alentour.