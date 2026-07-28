

Meurtre de Faa’a, la femme et son amant placés en détention provisoire

Tahiti le 17 août 2026. Après 48 heures de garde à vue, la jeune femme et son amant qui ont été interpellés jeudi matin suite à la découverte d’un homme mort poignardé à Faa’a ont été placés en détention provisoire.





Vendredi soir, une information judiciaire a été ouverte pour meurtre et meurtre par conjoint. Les deux personnes ont été mises en examen par le juge et ont été incarcérés.



Juridiquement, le parquet et le juge ont considéré qu’il y avait des indices graves et concordants à l’encontre des deux personnes sur la participation aux faits qui ont causé la mort du père de famille dans la nuit de mercredi à jeudi dans la servitude Faatauira.



A ce stade des investigations, les deux personnes sont toutes les deux soupçonnées d’avoir participé au meurtre de jeudi dernier.



Contrairement aux premières révélations du voisinage, aucune fuite des personnes incriminées n’avait été constaté lors de leur interpellation.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 17 Août 2026 à 17:16 | Lu 1175 fois



