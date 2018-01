Meurtre d'un jeune à Chatelet-les-Halles: la mère indignée par la diffusion de vidéos

Fort-de-France, France | AFP | mardi 16/01/2018 - La mère d'un jeune Martiniquais de 22 ans agressé mortellement vendredi dans la gare RER de Châtelet-les-Halles, à Paris, s'est indignée sur la radio RCI Martinique que la scène du meurtre ait été filmée et diffusée sur des réseaux sociaux.



"Ils ont filmé, ils ont partagé sur YouTube, partagé sur Snapchat, partagé sur Facebook, WhatsApp et autres, mais personne n'a levé le petit doigt" pour lui venir en aide, s'est indigné Linda Brigitte, infirmière au CHU de Martinique.

"Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont trop présents et c'est un manque d'humanité", a-t-elle aussi protesté

Son fils Andy, qui habitait chez une tante en Essonne, dans la banlieue sud de Paris, a été blessé à la gorge d'un coup de couteau vendredi après-midi, à la station de RER Châtelet-les-Halles, au cœur de Paris, a-t-on précisé de source policière.

Le jeune homme est décédé sur place.

Son agresseur a été interpellé immédiatement à proximité. Il a été admis en psychiatrie, selon la même source.

Ce meurtre a soulevé une grande indignation, en Martinique mais aussi sur les réseaux sociaux, et entraîné une vague de solidarité.

Une souscription sur Internet visant à obtenir des fonds pour aider la famille à assurer les frais de transport de la dépouille d'Andy a recueilli "près de 14.000 euros en moins de 48 heures", selon le site de cagnottes Leetchi.