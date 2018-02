Météo France met en garde contre de nouvelles chutes de neige vendredi

Paris, France | AFP | jeudi 08/02/2018 - Météo France a mis en garde jeudi contre de nouvelles chutes de neige attendues vendredi sur des régions déjà enneigées ces derniers jours, notamment l'Ile-de-France.



Un nouvel épisode neigeux "moins actif que le précédent" va démarrer "en toute fin de nuit de jeudi à vendredi et va gagner à nouveau une partie centre du territoire", a indiqué à l'AFP le prévisionniste Frédéric Nathan.

La perturbation doit arriver par l'ouest dans la nuit de jeudi à vendredi, provoquant d'abord des pluies sur la Bretagne, avant de se transformer en neige en Normandie et d'atteindre la région parisienne en tout début de matinée vendredi.

Météo France prévoit des chutes de neige entre 3 et 7 cm sur une zone allant de la frontière belge au Limousin, en passant par la Picardie, l'Ile-de-France et le Centre, a précisé M. Nathan, ajoutant que localement cela pourrait atteindre 10 cm du côté de la frontière belge en raison d'un possible autre épisode neigeux dans la nuit de vendredi à samedi.

Cette nouvelle neige va s'ajouter à la couche tombée en début de semaine "en particulier dans le centre et l'Ile-de-France puisque tout n'aura pas fondu", a-t-il ajouté.

Jeudi en milieu de journée, 9 départements, principalement en région parisienne, étaient toujours placés en vigilance orange, mais principalement en raison du froid et du verglas. D'autres départements devraient être ajoutés d'ici la fin de la journée de jeudi en prévision du nouvel épisode neigeux.

Les températures sont de leur côté descendues fortement dans la nuit de mercredi à jeudi, avec par exemple avec -13,7°C à Orgerus (Yvelines), -12,7°C à Pontoise ou -12,6°C à Orléans.

"Ce ne sont pas des records mais quand même des températures très basses, pas vues depuis quelques années", a commenté le prévisionniste, qui s'attend à des températures "un peu moins basses" dans la nuit de vendredi, même si localement elles pourraient à nouveau frôler les -10°C.

"Donc, attention ça va encore glisser", a-t-il mis en garde, évoquant également de nouveaux brouillards givrants des Ardennes au Massif central.