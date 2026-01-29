

Météo: 40 jours de pluie d'affilée en France, le record s'interrompt, pas les crues

Paris, France | AFP | mardi 24/02/2026 - La série record de jours de pluie consécutifs en France s'est interrompue lundi, à 40 jours, mais les crues ne sont pas pour autant finies malgré des signes d'amélioration, a annoncé mardi Météo-France.



Le précédent record du nombre de jours de précipitations ininterrompues datait de 2023 où il avait plu 32 jours de suite.



Cette année, la série s'est étendue du 14 janvier au 22 février et "il s'agit de la série de jours de pluie consécutifs la plus longue mesurée en France depuis le début des mesures en 1959", a affirmé Météo-France.



Météo-France considère comme +jour de pluie+ une journée où le cumul moyen de précipitations sur le territoire (ici à l'échelle du pays) égale ou dépasse 1 millimètre. Lundi le cumul est retombé à 0,7 mm.



Cette accumulation de précipitations est liée à un enchaînement de perturbations et même de tempêtes (Goretti, Ingrid, Nils, Pedro) sur l'axe Atlantique, encadré par deux anticyclones centrés sur l'Afrique et le nord de l'Europe.



Le changement climatique a aussi tendance à intensifier les pluies. "Une atmosphère plus chaude contient davantage de vapeur d'eau, ce qui augmente le potentiel de précipitations intenses, tout en modifiant leur rythme", rappelle Météo-France.



"Depuis le 1er janvier, il est tombé l'équivalent d'un hiver entier de précipitations, voire plus, sur la pointe bretonne, un large quart Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen avec 44 jours de pluie, contre 48 pour un hiver +normal+ entier", souligne le prévisionniste national.



Février est d'ores et déjà le mois de février le plus pluvieux depuis 1959 en moyenne sur le pays. Et l'hiver 2025-2026, qui n'est pas encore terminé, figurera parmi les 10 hivers les plus pluvieux depuis 1959, prévoit Météo-France.



Si le ciel apparaît plus clément sur plusieurs régions en ce début de semaine, les sols n'en restent pas moins saturés d'eau. Vigicrues, l'organisme national chargé de la surveillance des inondations, a averti que la décrue serait "très lente" même en cas de retour du beau temps.



Deux départements sont toujours en vigilance rouge pour les crues et inondations, selon le bulletin diffusé à 10h mardi par Météo-France.



Le ministère de la Transition écologique a par ailleurs signalé dans un communiqué qu'à 10h, il y avait "58 cours d’eau en vigilance dans 45 départements" dont deux rivières (Maine-et-Loire dans le secteur d'Angers et la Charente dans le secteur de Saintes) en vigilance rouge avec "des débordements importants".



Les autorités rappellent que même en vigilance jaune (51 rivières mardi matin), la rivière peut déborder localement "et donc qu’il faut être prudent".



Malgré tout, les cours d'eau, en situation de crues exceptionnelles sur la façade ouest du pays depuis plus d'une semaine, ont commencé à baisser lentement durant le week-end.



"La tendance à la décrue est installée" même si elle ne s'effectue pas partout à la même vitesse, signale le ministère.



Météo-France prévoit un temps globalement sec jusqu’à jeudi soir, avec des températures "remarquablement douces pour la saison, souvent comprises entre 15 et 20°C sur une grande partie du pays" mais une nouvelle dépression pluvieuse pourrait "traverser une large partie ouest du pays" entre jeudi soir et vendredi.

le Mardi 24 Février 2026 à 06:15 | Lu 145 fois





