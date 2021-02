Mesures d’urgence économiques et sociales : Ce qu’ils en pensent

P-dg de la compagnie aérienne Air Tahiti Nui



Les mesures de soutien économique annoncées par le gouvernement vous satisfont-elles ?

"Toutes les aides sont bonnes à prendre. Ensuite, comment répondent-elles à nos besoins ? Je ne sais pas. Pour un smicard, elles sont intéressantes. Plafonner un commandant de bord à 300 000 Fcfp, on comprend que les fins de mois risquent d’être compliquées par rapport à son train de vie."



Le gouvernement annonce vouloir demander à l’État une fermeture des frontières qui serait bornée à deux mois. Cette limitation dans le temps est-elle souhaitable pour vous ?

"Plus on ferme, moins on vole, plus on perd d’argent. Moins on vole, plus on creuse notre déficit."



Pour vous, à quel niveau l’État doit-il intervenir pour soutenir votre compagnie ?

"Il nous faut des liquidités, de la trésorerie. C’est notre urgence. (…)"



Les restrictions de circulation sont prises pour au moins deux mois. La compagnie a-t-elle estimé ses besoins en trésorerie ?

"C’est le travail que l’on est en train de faire. Tout dépend de ce que l’on va devoir décaisser. Il nous faut refaire le programme de vol. On a commencé à travailler sur un scénario et aujourd’hui il doit changer. On refait tout. Entre des motifs impérieux et une quatorzaine, nos simulations doivent être refaites. Pour l’instant, on est dans le bleu le plus absolu."