Mesures anti Covid: manifestation devant la préfecture à Cayenne

Paris, France | AFP | vendredi 20/08/2021 - Des manifestants ont bloqué momentanément la préfecture de Guyane vendredi matin à Cayenne pour contester le durcissement du couvre-feu annoncé par les autorités avant que le Préfet ne fasse intervenir les forces de l'ordre.



Le Préfet Thierry Queffelec a condamné dans un tweet "le blocage de la Préfecture, +cœur battant de la gestion de crise+. Rappelant la liberté de manifester, il "dénonce la haine sociale, les projectiles d'acide ou des pierres visant les forces de l'ordre ou les agents".



La couvre feu a été étendu vendredi matin de 19H00 à 5H00, ainsi que la journée de dimanche, dans une zone rouge dans laquelle les indicateurs se dégradent (huit communes représentant 62% de la population, dont Cayenne et Kourou). Les déplacements en journée doivent être justifiés par une attestation.



Le reste du territoire continue à respecter un couvre-feu de 21H00 à 5H00.



Les niveaux d'incidence observés dans les zones les plus touchées correspondent à ceux observés au pic de la troisième vague selon la préfecture, soit 630 pour 100.000 habitants sur l'île de Cayenne.



En Guyane, 24,5% des plus de 12 ans ont reçu deux doses de vaccins.