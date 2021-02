Mercato: calme jusqu'au bout, Ntcham à Marseille

Paris, France | AFP | lundi 01/02/2021 - Jusqu'à sa clôture ce lundi à minuit, le mercato d'hiver a été calme pour les clubs de Ligue 1, englués dans la crise économique, mais certains ont réussi un dernier coup, comme Marseille avec Olivier Ntcham, et Saint-Etienne.



A la "une", l'infructueux appel d'offres pour trouver un nouveau diffuseur, après le fiasco Mediapro, éclipse les traditionnelles photos des joueurs posant avec leur nouveau maillot.



Coincées entre la pandémie de Covid-19 et l'interminable feuilleton des droits TV, les équipes de l'élite ont rogné leur budget dépenses, en vue des immenses pertes évaluées à 1,3 milliard d'euros pour l'exercice en cours, selon la Ligue (LFP).



Sans transfert marquant, animées essentiellement par des prêts, moins chers, les dernières heures du marché d'hiver ont été au diapason de cette période difficile.



"C'est d'une logique implacable. Il n'y a pas de droits télé pour nous, pas de spectateurs. Automatiquement, il n'y a pas d'argent. Et c'est pour tout le monde", a résumé l'entraîneur de Metz Frédéric Antonetti.



Même le Paris SG, habituel agitateur du marché, s'est montré sage.



Le directeur sportif Leonardo, qui misait sur sa "créativité", a abandonné la piste liant le PSG au milieu offensif Dele Alli (Tottenham).



Le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino se dirige ainsi vers le 8e de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone avec un effectif identique. Mais le Barça, non plus, n'a pas bougé.



Ntcham à Marseille



Au classement des mouvements, Marseille domine, et de loin, dans les deux sens.



Après Kevin Strootman (prêté au Genoa), Kostas Mitroglou (libéré) et Morgan Sanson (Aston Villa), l'OM a poursuivi son opération dégraissage, avec l'ailier serbe Nemanja Radonjic, prêté au Hertha Berlin.



Le directeur sportif Pablo Longoria a également réussi à combler les postes ciblés par l'entraîneur André Villas-Boas: après un buteur (Arkadiusz Milik) et un latéral (Pol Lirola), un milieu est arrivé en toute fin de mercato, Olivier Ntcham, prêté par le Celtic de Glasgow.



Le Français de 24 ans débarque avec un CV intéressant, et 43 matches en coupes d'Europe avec la formation écossaise.



Ce recrutement doit permettre à l'OM, en crise sportive, de se relancer dans la course ultraserrée aux places pour la Ligue des champions.



Sur le podium, Lille et Lyon ont voulu protéger leur bonne dynamique, en laissant leur effectif quasiment inchangé.



Entre Saône et Rhône, les grandes manœuvres sont plutôt attendues l'été prochain, avec Memphis Depay, en fin de contrat, et Houssem Aouar.



Modeste à Saint-Etienne



L'équipe la plus en forme de 2021, Monaco, a déjà cassé la tirelire pour le prometteur milieu sénégalais Krépin Diatta, acheté au Club Bruges pour 16 M EUR, le plus gros montant dépensé par un club français cet hiver.



Egalement bien placé, Rennes a scellé lundi l'échec du défenseur Daniele Rugani, arrivé en octobre dernier en prêt de la Juventus. L'Italien a rejoint Cagliari.



Les supporters vont plutôt regretter le départ du prometteur attaquant Georginio Rutter, 18 ans, qui s'est envolé à Hoffenheim. C'est "une grande déception", a concédé le directeur sportif Florian Maurice à la chaîne L'Equipe.



Le dirigeant a également confirmé que Mbaye Niang, qui joue peu cette saison, allait rester au club.



Les mal classés guettaient aussi une dernière opportunité, comme Saint-Etienne en quête d'un attaquant, ou Nantes, qui vise un milieu de terrain.



Les Verts ont réussi leur coup, avec Anthony Modeste (Cologne). L'ancien Bordelais a rejoint dans la soirée le club où son père a évolué dans les années 70 comme défenseur.



Du côté des Canaris, "les achats panique, c'est pas bon. Je préfère m'appuyer sur les joueurs qui sont là", a affirmé l'entraîneur Raymond Domenech, qui a refusé l'ancien Bordelais Adam Ounas, selon L'Equipe.



Nice a officialisé l'arrivée en prêt du défenseur Jean-Clair Todibo (FC Barcelone), qui reste sur des passages ratés à Schalke et au Benfica. De son côté, Dijon, la pire attaque de L1, a enregistré le prêt de l'avant-centre Aboubakar Kamara (Fulham), avec l'espoir de relancer un début de saison au ralenti.