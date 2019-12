Mercato : Après Zlatan et Haaland, le calme en Europe?

AFP, le 31 décembre 2019 - Les signatures de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan et d'Erling Braut Haaland à Dortmund ont déjà lancé le mercato d'hiver en Europe, avant son ouverture mercredi. Si le dossier Olivier Giroud s'annonce chaud, les cadors du Continent ne devraient pas plus l'affoler, jusqu'à sa clôture le 31 janvier.

Espagne: du calme au Real comme au Barça L'hiver sera doux à Madrid comme à Barcelone. Bien que leurs équipes se livrent un combat ardent en tête de la Liga, l'entraîneur du Real Zinédine Zidane et son homologue du Barça Ernesto Valverde ont montré de la tempérance au moment d'évoquer le mercato, qui ouvre le 2 janvier en Espagne.

La Maison blanche réfléchit plutôt à la saison prochaine: des médias locaux s'enflamment déjà avec les rumeurs Kylian Mbappé ou Paul Pogba.

Du côté Blaugrana, les blessures récurrentes d'Ousmane Dembélé posent la question d'un nouveau renforcement de l'attaque. Selon la presse catalane, le club serait prêt à investir cet été près de 75 M EUR pour attirer l'Argentin de l'Inter Lautaro Martinez, annoncé comme le successeur de Luis Suarez.

Dans l'autre sens, le jeune défenseur français Jean-Clair Todibo (19 ans), en manque de temps de jeu, serait proche d'un départ à l'AC Milan qui a obtenu l'accord du club catalan, selon la presse italienne.

L'Atlético de Madrid pourrait être tenté de recruter rapidement. Les noms des attaquants Edinson Cavani (PSG) et Andrea Belotti (Torino) ont circulé, mais le dossier de l'Uruguayen semble compromis pour cet hiver.

. Angleterre: Chelsea et les deux Manchester attentifs Le leader Liverpool n'a pas attendu les autres pour faire son marché de Noël. Les Reds ont déjà recruté le prometteur attaquant japonais Takumi Minamino (Salzbourg) pour 8,5 M EUR.

Sinon, le mercato devrait être plutôt calme sur les bords de la Mersey, même à Everton qui a cassé sa tirelire pour faire venir l'entraîneur italien Carlo Ancelotti.

Attendu comme l'un des principaux animateurs, Chelsea, interdit de recrutement l'été dernier, a de l'argent et des besoins à chaque ligne. Son attaquant Olivier Giroud, en quête de temps de jeu avant l'Euro-2020, est lui annoncé sur le départ.

Manchester City aurait bien besoin d'un défenseur, mais cela dépendra de la guérison d'Aymeric Laporte, et la réflexion semble plutôt porter sur l'été prochain.

Chez son rival d'United, le dossier Paul Pogba, courtisé par le Real Madrid, continue d'occuper les discussions mais son coach a assuré qu'il ne serait pas vendu cet hiver. Un attaquant serait également souhaité.

Enfin, Arsenal et Tottenham, qui ont aussi signé de gros chèques pour changer d'entraîneur en cours d'exercice, pourraient aussi passer leur tour, sauf opportunité.

. Italie: du mouvement à Milan? Comme chaque année, les médias italiens multiplient à la Une les noms de possibles renforts pour les clubs de Serie A qui, comme chaque année, devraient pourtant être très prudents, situation financière oblige.

Avant l'ouverture le 2 janvier, le premier gros coup a tout de même déjà été frappé, par l'AC Milan, qui a rapatrié Zlatan Ibrahimovic dans l'espoir de sauver une saison mal embarquée. En défense, les Rossoneri seraient intéressés par Todibo.

A la lutte pour le titre, l'Inter Milan pourrait, elle aussi, être active. La piste principale est celle qui mène à Arturo Vidal (Barcelone), mais un joueur de côté est aussi souhaité, qui pourrait être Marcos Alonso (Chelsea) ou Matteo Darmian (Parme). Le nom de Giroud revient aussi régulièrement.

Côté Juventus, on parle d'une possible arrivée de Leandro Paredes (Paris SG), alors que le départ d'Emre Can semble acquis. Mais c'est peut-être au poste de latéral que le club turinois pourrait s'activer, avec par exemple Emerson (Chelsea).

L'Atalanta Bergame et les deux clubs romains devraient être très discrets, d'autant que l'AS Rome est en négociations pour changer de propriétaire. Naples serait pour sa part à la recherche d'un milieu de terrain et les médias italiens évoquent Lucas Torreira (Arsenal) ou Stanislav Lobotka (Celta Vigo).

. Allemagne: Haaland à Dortmund, Berlin à l'affût Si le trio de tête de Bundesliga (Leipzig, Mönchengladbach et le Bayern Munich) devrait rester sage, Dortmund a frappé un grand coup dès dimanche, en s'adjugeant jusqu'en 2024 le très convoité attaquant Erling Braut Haaland (Salzbourg), pour 20 M EUR selon Bild.

L'arrivée du prometteur Norvégien (19 ans) ouvre la voie aux départs de Paco Alcacer, contacté selon Marca par l'Atlético de Madrid, et Mario Götze, libre à l'été 2020 et qui intéresse le Hertha Berlin.

Mais l'équipe entrainée par Jürgen Klinsmann, 12e à la trêve, vise en priorité le milieu suisse d'Arsenal Granit Xhaka. Le milieu du PSG Julian Draxler apparaît également sur les tablettes du club de la capitale, qui bénéficie de moyens financiers élargis grâce à l'arrivée d'un nouvel investisseur cette année.

L'international croate Ante Rebic, qui cire le banc en prêt au Milan AC, pourrait de son côté revenir à l'Eintracht Francfort chercher du temps de jeu avant l'Euro.