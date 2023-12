Menaces de grèves dans le secteur des hydrocarbures et à Air Tahiti

Tahiti, le 11 décembre 2023 - Plusieurs préavis de grèves sont déposés, à quelques jours des vacances scolaires, du vote du budget de la Polynésie française et du festival des Îles Marquises à Nuku Hiva. Sans accord, les débrayages sont à craindre dès jeudi.



Plusieurs préavis de grève arrivent à échéance jeudi matin dans le secteur des hydrocarbures et à Air Tahiti.

Le premier, à Air Tahiti où les pilotes ont déposé un préavis effectif jeudi si les discussions préalables ne trouvent pas de solutions. Le syndicat du personnel aéronautique et la CSIP ont exposé parmi leurs revendications la détérioration des conditions de travail et la mauvaise organisation des plannings de présence.



Le second préavis de grève concerne le secteur des hydrocarbures. Il a été déposé le 8 décembre. Selon nos informations, plusieurs sociétés ont été destinataires d’un préavis signé de l’Union des travailleurs des hydrocarbures (UTHP) et de la CSIP.



Certaines revendications sont identiques à celles de 2014. Revalorisation de la grille salariale et indemnités de départ à la retraite. En 2014, un dur mouvement de grève avait alors fortement impacté l’économie polynésienne pendant près de deux semaines.



Neuf points de revendication déposés par la CSIP et l’UTHP sont communs à toutes les sociétés. Ils comprennent la revalorisation de la grille sectorielle de salaires de 2%, la revalorisation des indemnités de départ à la retraite, et sept revalorisations de primes dont la prime de chef d’équipe, le bon carburant, la prime pétrolier, ou encore la prime-chauffeur.



Négociations ouvertes jusqu’à mercredi soir



Plus spécifiquement, au sein de la Société tahitienne des oléoducs (STDO), des demandes spécifiques accompagnent les revendications générales avec la prime-panier, la prime de déclenchement hors service, la prime de tests, le repos compensateur ou encore le reclassement du personnel.



À la Somstat (Société de manutention de carburant aviation de Tahiti), 12 points spécifiques aux revendications générales figurent sur le préavis de grève. Les syndicats y demandent, entre autres, l’embauche d’un CDI au poste d’agent de piste, une revalorisation jusqu’à 3 millions de francs de la dotation au comité des œuvres sociales, une amélioration des conditions de travail, une prime de dérangement hors service ou encore des bons de repas collectif pour Noël et pour le Jour de l’an ainsi que le paiement d’un repas annuel au restaurant, en faveur des employés.



Dans ce secteur aussi, la grève sera effective ce jeudi matin, si aucun accord n’est trouvé avant.



Selon nos informations, le syndicat de Cyril Le Gayic avait déjà rendez-vous lundi après-midi avec le ministre chargé des Énergies, Tevaiti Pomare. Notons en outre que ce préavis de grève a été déposé alors que Total attend son pétrolier ce samedi matin.

