

Menacé de renversement, Moetai Brotherson riposte

Tahiti, le 18 juillet 2026 – Suite au projet de renversement acté ce samedi matin par le conseil fédéral du parti indépendantiste, le président du Pays a réagi sur les réseaux sociaux. “Le mercato politicien est officiellement ouvert”, ironise Moetai Brotherson en pariant sur les futurs ministres d’Antony Géros. “Tout ça, non pas pour le bien des Polynésiens, mais pour sauver le Tavini”, déplore-t-il.





Menacé de renversement dix jours après avoir été démissionné du Tavini Huira’atira, le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a réagi sur les réseaux sociaux. “On retrouve les mêmes qui ont entretenu l’instabilité, côté indépendantiste comme autonomiste de 2004 à 2013, qui ne savent pas faire de la politique autrement”, remarque-t-il, ironisant sur le fait que “le mercato politicien est officiellement ouvert” pour négocier le vote de la motion de défiance avec 35 voix à atteindre, mais seulement 19 voix dans le camp du Tavini.



“Tout ça, non pas pour le bien des Polynésiens, mais, comme il l’a précisé en réunion avec Oscar Temaru, Vannina Crolas, Minarii Galenon, Temata’i Le Gayic et moi-même : pour sauver le Tavini... Chacun ses priorités”, poursuit Moetai Brotherson au sujet d’Antony Géros et de “ce qu’il reste du Tavini Huira’atira”.



Il termine par des pronostics concernant “les futurs ministres de Tony” avec plus ou moins d’humour : Tauhiti Nena aux Sports, Gilles Tefaatau au Logement, Richard Tuheiava à l’Emploi, Gaston Tetuanui aux Grands travaux, Maurea Maamaatuaiahutapu au Secteur primaire “et nodules polymétalliques”, Cliff Loussan à la Culture, Charles Tetaria à la Santé, Mitema Tapati aux Solidarités et LGBTQI+, Teremuura Kohumoetini au Tourisme et enfin Antony Géros aux Finances.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 18 Juillet 2026 à 20:36 | Lu 876 fois



