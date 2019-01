Menace de grève à la direction de la biosécurité

PAPEETE, le 31 janvier 2019 - Un préavis de grève a été déposé mercredi au sein de cette entité. Tous les services qui y sont rattachés sont concernés par cette menace, lancée par le syndicat A Ti'a i Mua. Si aucun accord n'est trouvé avant le 5 février à 0 heure, la grève sera effective pour une durée illimitée.



La direction de la biodiversité est sous le coup d'une menace de grève.



En effet, mercredi, le syndicat A Ti'a i Mua a déposé un préavis de grève dans cette institution. Six points sont ainsi mis en avant par le secrétaire général, Tu Yan, plus connu sous le nom de Piko. Le syndicaliste dénonce la nomination du nouveau directeur, les besoins en personnel, les moyens de fonctionnement ou encore la sécurité.



Si aucun accord n'est trouvé, le mouvement de grève sera effectif mardi à 0 heure, pour une durée illimitée. Tous les services seront donc impactés, que ce soit à Pirae, à Motu Uta, à l'aéroport et à l'abattoir.