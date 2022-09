Meleana Tutairi multi-récompensée au WCOPA 2022

TAHITI, le 27 septembre 2022 - Le WCOPA est le World Championships of Performing Arts. Cette compétition internationale est souvent comparée aux Jeux Olympiques des talents. Elle se déroule aux États-Unis. La Polynésienne Meleana Tutairi, intégrée à l’équipe française, y a participé en juillet. Elle a remporté un titre et plusieurs médailles.



Fin juillet a eu lieu aux États-Unis, plus précisément à Hollywood, le World Championships Performing Arts (WCOPA). Dite aussi “Jeux Olympiques des talents”, le WCOPA réunit chaque année depuis 23 ans des artistes en herbe de plus de 70 nations.

Cette compétition démarre par une parade des nations. Les équipes nationales défilent. Puis, après une session d’entrainement, le spectacle commence. Il est retransmis en direct sur le web. Il y a différentes catégories : danse, chant, concours de modèles, musique et arts variés. Les jeunes ont une minute pour séduire le jury. Ils sont inscrits dans l’une des deux tranches d’âge suivantes : 5 à 15 ans ou 16 ans et plus.



La Polynésienne Meleana Tutairi a 13 ans. Elle y a participé, sélectionnée au sein de l’équipe française. Lors de la parade, elle n’a pas hésité à agiter un drapeau de Tahiti pour faire la promotion de son île. Tout au long de la compétition, elle a su se démarquer. Elle a remporté le titre de Junior Finalist Modelling ainsi que quatre médailles : Congratulations junior finalist gold medal modeling (médaille d’or) ; Junior semi finalist medal model casual (médaille de distinction) ; une médaille de bronze en modeling/casual (tenue du jour) ; et une médaille de bronze en vocal self-accompaniment (sous-catégorie rock au ukulele pour son interprétation de What’s Up des 4 Non Blondes).



Un casting pour 2023



Cette compétition est l’occasion de rencontrer de jeunes artistes du monde entier. Pour Meleana Tutairi, l’expérience a été particulièrement enrichissante. L’échange avec les membres de l’équipe française et les concurrents, ainsi que les conseils dispensés par les coachs lors de la session d’entraînement lui ont permis d’évoluer dans ses interprétations. Elle a reçu une formation complète en danse contemporaine et en mannequinat qui lui a été particulièrement bénéfique. Elle a pu découvrir de nouvelles techniques.

À l’âge de 11 ans, en 2020 (la compétition 2021 a été annulée pour cause de Covid), Meleana Tutairi avait déjà participé à l’événement, remportant diverses médailles en catégorie chant.



Lucienda, la mère de Meleana Tutairi, espère que cette aventure pourra inspirer d’autres jeunes artistes du territoire. “ Nous envisageons de faire un casting localement pour l’édition 2023 ”, annonce-t-elle.