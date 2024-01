Mehiata Riaria portera la flamme des Jeux olympiques 2024

Tahiti, le 16 janvier 2024 – L'ancienne Miss Tahiti, Mehiata Riaria, sera l'une des porteuses de la flamme olympique, qui passera à Tahiti le 13 juin prochain.



L'ancienne Miss Tahiti, Mehiata Riaria, a annoncé sur Instagram qu'elle comptera parmi les porteurs de la flamme olympique à Tahiti. “Je suis très fière et heureuse de vous annoncer ma sélection pour faire partie des 11 000 porteurs et de contribuer à transmettre son éclat”, écrit l'ex-miss dans un post. Pour rappel, la flamme arrivera le 13 juin prochain en Polynésie. Son parcours débutera à Teahupo’o et se terminera à Papeete. De nombreuses pauses événementielles seront organisées tout au long du voyage. À noter également que le passage de la flamme a un coût, 18 millions de francs.