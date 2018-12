Mehiata Riaria : "Je n'ai pas pu retenir mes larmes"

PAPEETE, le 22 décembre 2018. De nombreuses Miss Tahiti se sont déplacées pour accueillir Vaimalama Chaves ce jeudi soir à l'aéroport. Parmi elles,

Mehiata Riaria, Miss Tahiti 2013 et 1re dauphine de Miss France 2014, était très émue. Interview.





Que ressentes-vous ce soir pour le retour de Vaimalama ?

Je suis très émue. On est tous fiers que Vaimalama soit élue Miss France et qu'elle soit parmi nous. Je suis super heureuse et émue. Quand je l'ai accueille dans le salon d'honneur, j'étais en larmes.



Quelles sont les émotions que vous avez ressenti samedi dernier, jour de l'élection de Miss France ?

J'avais les larmes aux yeux. J'avais l'impression de me revoir sur scène face à Flora Coquerel. Le premier mot qui m’est venue à l’esprit est "Enfin". Après cinq années si proche de la Corinne, enfin Tahiti gagne. Je n'ai pas pu retenir mes larmes.



Serez-vous présente samedi pour la parade ?

Oui, plusieurs anciennes Miss Tahiti ont été conviées. Je pense que nous serons nombreuses pour partager ce moment avec Vaimalama.



Cela fait cinq ans que vous avez été élue Miss Tahiti. Avec un peu de recul, que vous a apporté ce titre ?

Comme on dit Miss un jour, Miss toujours. On pense que cela va se calmer à la fin de l'année. Mais en fait même cinq ans aprè on est toujours abordé dans la rue. On nous sollicite toujours pour des photos et des autographes. Cela fait super plaisir. Miss Tahiti est ici une véritable institution. Cinq ans plus tard, je peux dire que je suis toujours sur un nuage. Les gens sont tellement gentils.