Méga économies pour la maison

Publication commerciale - Tahiti, le 11 mai - Dans la course effrénée du quotidien, pas toujours facile de maintenir une maison propre et ordonnée. C'est pourtant nécessaire au bien-être de tous !

La poussière qui s’amoncelle dans le salon, les taches sur le plan de travail de la cuisine, le linge qui s’accumule dans la salle de bain, sont autant de contrariétés qu’Hyper U et son opération « Mega Economies pour la maison » vont vous aider à balayer pour avoir un intérieur agréable à vivre.



Les aspirateurs Dyson V8 et V11 en vente chez Hyper U ! Le nec plus ultra des aspirateurs est en vente dans votre supermarché de la côte ouest ! Pour éliminer les bactéries, le pollen et les allergènes d’acariens de votre maison, rien de tel qu’un aspirateur Dyson !

Les aspirateurs sans fil Dyson génèrent une aspiration puissante permettant de nettoyer votre intérieur en profondeur. Ils se transforment facilement en aspirateur à main et sont équipés de nombreux accessoires pour nettoyer différents types de sols et surfaces. Enfin, ils sont dotés d'un système de filtration complet qui capture 99,97 %² des particules de la poussière et rejette un air plus propre.

Découvrez dans ce nouveau catalogue Hyper U de nombreux autres produits en promotion, en particulier tout ce qui touche au confort, à la déco et à l’hygiène de la maison.



Rendre son intérieur agréable et chaleureux Vivre dans une maison bien rangée est une satisfaction non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches et vos convives. Imaginez votre maison propre où tout est à sa place, comme il faut et où il le faut ! Un petit nid douillet qui fleure bon la propreté, une salle de bains et des toilettes impeccables, une cuisine étincelante… Que du bonheur ! Se sentir bien chez soi, est important pour se ressourcer.

Vous avez prévu un grand rangement chez vous, et vous avez besoin de nouveaux meubles pour mieux organiser votre garage ou votre buanderie… Foncez chez Hyper U. Vous pouvez y trouver un lot de 2 armoires résine, avec un modèle haut et un modèle bas. L’ensemble revient à 19 995 F seulement. Attention, étant donné que le prix est très attractif, les stocks sont limités et pourraient rapidement s’épuiser : ne laissez pas passer votre chance !



Pour la buanderie découvrez les corbeilles à linge de 45 L à 2195 F seulement et de nombreux produits de lessive comme la bouteilles d’1,8 L de Dash (36 doses) à prix réduit, l’assouplissant Soupline à 1590 F avec la carte U, et les 16 doses de Lénor à 990 F seulement !

Pour la cuisine, de nombreux ustensiles vous aideront pour vos préparations culinaires comme un mini Four à 10990 F, une bouilloire à 5990 F, une machine à expresso à 11990 F un wok Duo en aluminium 26 cm avec couvercle en verre et panier à seulement 3995 F, des poêles à gaufres 7 compartiments, des balances culinaires, des friteuses, ou encore tout un assortiment de moules à tarte ou à cake de tailles différentes. Tout pour réaliser de délicieux repas en famille !

Et pour un linge bien propre et bien repassé, optez pour le défroisseur à main Philips qui rafraîchit tous les vêtements rapidement et sans effort !



Des produits alimentaires au meilleur prix Hyper U ne néglige jamais les petits plaisirs gustatifs et ce catalogue met en avant des produits alimentaires tels que les glaces Magnum, les sablés tout Choco de Bonne Maman, la mayonnaise Best Foods mais aussi des chocolats Milka et M&M’s. D'autres produits sont à l’honneur comme la bouteille de 1L de Lipton à 345F ou avec les bouteilles de deux litres de coca et de Fanta à 395 F. Quant aux plats chauds, rien de tel qu’une bonne fondue savoyarde avec le comté à 2695F/kg que vous pourrez accompagner d'une bouteille de vin blanc Côtes de Gascogne « la rencontre » dont son prix imbattable est fixé à 1790 F. Le chien aussi n’est pas oublié puisqu’il peut se régaler de ses croquettes Friskies à 3550 F.

Coté déco, pour mieux aménager votre maison, ne manquez pas les promos sur les galettes de chaises à 995 F, les voilages et rideaux assortis, les tapis de bain et les nappes à 1590F, il y en a pour tous les gouts.

Pour la chambre, un environnement de sommeil sain est indispensable pour un bon sommeil. Découvrez dans les promos de la quinzaine une variété de coussins, de nombreux plaids à 2290 F, des draps housse avec traversins et des taies d’oreiller, et même un coussin anti-ronflement à 2995 F.

Chez Hyper U faites le plein de matériel de nettoyage et produits d'entretien pour garder un fare propre et bien rangé tout en faisant des économies.











Rédigé par Noé Gendron le Mercredi 11 Mai 2022 à 16:35 | Lu 207 fois