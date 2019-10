Méga-contrat de 300 Airbus de la famille A320neo pour la compagnie indienne IndiGo

Paris, France | AFP | mardi 29/10/2019 - Airbus a engrangé un succès majeur mardi avec une méga-commande ferme de 300 appareils de la famille A320neo par la compagnie indienne à bas coût IndiGo, pour un montant d'au moins 33 milliards de dollars au prix catalogue.



La réussite de cette nouvelle version du produit phare de l'avionneur européen contraste avec les déboires de Boeing, dont la version remotorisée du 737, le MAX, est clouée au sol depuis mars après deux accidents ayant fait 346 morts. Son patron Dennis Muilenburg doit tenter de se justifier mardi et mercredi devant le Congrès américain.

La commande d'IndiGo est "l'une des plus importantes" jamais passée à l'avionneur européen, a annoncé Airbus dans un communiqué.

Elle comprend des A320neo, des A321neo et des A321XLR, un monocouloir à très long rayon d'action, capable de parcourir 4.700 milles nautiques (8.700 km), et dont le lancement a été annoncé lors du salon aéronautique du Bourget en juin.

Le montant du contrat n'a pas été divulgué mais s'élève à au moins 33,2 milliards de dollars selon le prix catalogue 2018, le dernier communiqué par l'avionneur.

"Cette commande constitue un jalon important" car elle permettra de "renforcer la connectivité aérienne en Inde, ce qui stimulera à son tour la croissance économique et la mobilité", s'est félicité le patron d'IndiGo Ronojoy Dutta, cité dans le communiqué.

Il avait clairement affiché la tendance en mai, confiant dans un entretien à l'agence Bloomberg son intention d'acheter des Airbus "en quantité". "Je ne peux pas vous donner d'estimation, mais ça va être beaucoup", avait-il affirmé, disant vouloir faire d'IndiGo "une des plus grosses compagnies aériennes rentables du monde".

La compagnie avait déjà passé une commande géante estimée à plus de 20 milliards de dollars en juin pour équiper 280 Airbus de moteurs LEAP-1A, produits par CFM International, coentreprise franco-américaine de Safran et General Electric.

Car les besoins en Inde sont énormes. Le nombre de passagers aériens dans le pays a été multiplié par six au cours de la dernière décennie, la classe moyenne profitant de meilleures connexions et de vols moins chers.

- "Vote de confiance" -

Le pays a connu en 2018 la croissance la plus fulgurante en termes de revenu par passager-kilomètre (RPK) avec 18,9% d'augmentation.

Et dans ses prévisions des besoins en avions neufs d'ici 20 ans publiées en septembre, Airbus estime que le trafic aérien intérieur en Inde devrait être multiplié par 4,8.

IndiGo est aujourd'hui largement en tête du marché aérien indien après la faillite de sa rivale Jet Airways. Avec ce nouveau contrat, elle a désormais 730 appareils de la classe A320neo dans son carnet de commandes.

Depuis sa première livraison d'un A320neo en mars 2016, IndiGo exploite la plus importante flotte de cet appareil, avec 97 A320 neo. Elle dispose également de 128 A320ceo, de conception plus ancienne.

Le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury, également cité dans le communiqué, s'est de son côté dit "reconnaissant de ce vote de confiance car cette commande confirme que les appareils de la famille A320neo sont des avions de choix sur les marchés les plus dynamiques de la croissance aéronautique".

A la fin septembre, Airbus avait enregistré plus de 6.650 commandes fermes de 110 clients pour les avions de la famille A320neo. Boeing a de son côté décroché 4.930 commandes pour son 737MAX, le concurrent direct du monocouloir européen.

La commande d'IndiGo vient redonner des couleurs à une année jusqu'ici un peu terne. Si la compagnie américaine à bas coûts Spirit Airlines a signé ces derniers jours un protocole d'accord pour acquérir "jusqu'à 100 appareils" de la famille A320neo, le nombre de commandes fermes nettes enregistré par Airbus était de 127 appareils à la fin septembre.