“Médecine de guerre” à l'hôpital

Tahiti, le 19 août 2021 – Acculés, les services des urgences du CHPF redoublent d'efforts pour assurer l'accueil des nombreux cas Covid graves déclarés quotidiennement depuis maintenant plusieurs semaines. Progressivement, les différents services de l'hôpital sont fermés et remplacés par des secteurs Covid. Un réaménagement qui ne règlera pas la question du manque de personnel si l'épidémie continue sa progression inquiétante.



243 patients étaient hospitalisés en filière Covid, dont 38 en service de réanimation mercredi au CHPF. Faute de places, des lits sont désormais entreposés à l'extérieur même de l'hôpital. “La situation est critique depuis deux semaines et ces derniers jours ça n'évolue pas du tout dans le bon sens. Le nombre d'hospitalisations de patients Covid en réanimation et hors réanimation continue d'augmenter”, explique le docteur Mélanie Tranchet, urgentiste à Taaone depuis 18 ans et responsable du service d'accueil et du traitement des urgences (SAU). Selon elle, la situation de crise est “sans précédent”.



Fermeture successive des services



Comparés à la première vague épidémique, les cas pris en charge depuis plusieurs semaines au CHPF sont plus graves et plus jeunes. “Des patients pour lesquels on n'a pas forcément les moyens humains et techniques” avoue le Dr Tranchet. Un manque que l'hôpital comble peu à peu par la fermeture de ces différents services de soins pour installer les lits des covidés. “Chaque jour, on sature un nouveau service et on le transforme en secteur Covid. Chaque jour, on a un plan pour le lendemain puis, le surlendemain, ce plan est déjà dépassé. On est dans une situation de type 'médecine de guerre'”. Une affluence de malades qui mobilise la quasi-totalité du personnel de l'hôpital, qui envisage même d'hospitaliser les patients non Covid dans la nef de l'établissement.



Car oui, le CHPF continue d'accueillir des patients non Covid. Mais si l'hôpital veut préserver des secteurs comme la cardiologie ou la neurologie, Mélanie Tranchet n'exclut pas que “des choix” puissent être faits dans ces services si l'ensemble des secteurs arrivent à saturation. “Pour l'instant, il n'y a pas de limitation pour ces patients, mais ça pourrait arriver”.