Me Casabianca inscrit au Barreau de Papeete

Tahiti, le 2 juillet 2020 - Me Manua Casabianca a prêté serment jeudi matin devant la cour d'appel de Papeete. Il exercera désormais en qualité de collaborateur de Me François Quinquis au sein du cabinet Jurispol.



Nouvel inscrit au Barreau de Papeete. Me Manua Casabianca a prêté serment devant la cour d'appel de Papeete jeudi matin. Après avoir effectué sa licence de droit à l'université de Polynésie française, Manu Casabianca a suivi un Master 1 à Bordeaux en droit privé général puis un Master 2 à Lille en droit des affaires. Il va désormais travailler en qualité de collaborateur auprès de Me François Quinquis au cabinet Jurispol, cabinet au sein duquel il était déjà élève avocat depuis octobre 2019.