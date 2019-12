Mayotte placée en pré-alerte cyclonique

Mamoudzou, France | AFP | jeudi 05/12/2019 - Mayotte a été placée jeudi soir en alerte pré-cyclonique en raison d'une dépression qui devrait passer près de l'île dimanche, a indiqué la préfecture du département français de l'océan Indien.



"Un danger cyclonique potentiel est susceptible de menacer notre île dans les 72 heures", selon les prévisions de Météo-France, a prévenu le préfet de Mayotte Jean-François Colombet dans un communiqué.

Un système dépressionnaire s'est formé dans le nord de Madagascar et était localisé en début de soirée à 860 km au nord-est de Mayotte. Le 101e département français, situé entre Madagascar et le Mozambique, est peuplé de plus de 250.000 habitants.

Selon les prévisions, le système devrait passer au plus près de l'île dimanche. La préfecture a recommandé aux habitants de ne pas sortir en mer, ne pas faire de longues randonnées, de tailler les arbres, de vérifier les toitures ou encore de constituer des réserves d'eau potable, bougies, piles ou médicaments.

Les autorités craignent de gros dégâts en cas de passage d'un cyclone. Au total, 38% des logements sont des habitations précaires en tôle, selon le dernier recensement de l'INSEE réalisé en 2017, et sont situés dans des zones où le risque de glissement de terrain est élevé. En outre, la plupart des localités sont situées en bord de mer et exposées au risque de houle et de submersion marine.

Le dernier cyclone - nommé Kamissi - passé à Mayotte remonte au 12 avril 1984. A l'époque, l'habitat était majoritairement fait en matière végétale. Il y avait eu un mort, et beaucoup de dégâts matériels.