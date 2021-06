Mayotte: des soignants alertent les candidats aux départementales sur une possible "catastrophe sanitaire"

Mamoudzou, France | AFP | mardi 15/06/2021 - A Mayotte, 41 professionnels de santé ont alerté les candidats aux élections départementales dans une lettre ouverte sur la détérioration de la santé publique, alors que le Covid-19 semble avoir accaparé le devant de la scène en terme de soins.



"Depuis le début de la crise, 173 décès liés au virus Sars-CoV-2 sont à déplorer. En revanche, nous n'avons aucune idée de l'état de santé global des Mahorais", écrivent ces personnels soignants, qui s'interrogent sur le nombre de décès liés au diabète, AVC, infarctus, cancers, dengue, et autres maladies infectieuses.



"De nombreux enfants n'ont pas leur calendrier vaccinal à jour, et les pathologies infantiles restent légion", affirment les signataires de ce courrier paru lundi dans la presse.



Parmi les signataires de la missive, des infirmiers libéraux, médecins, psychologues, psychiatres, chirurgiens-dentistes, aide-soignant... Tous s'inquiètent du désert médical qui "se creuse de plus en plus".



"Au centre hospitalier de Mayotte (CHM), les médecins et infirmiers partent progressivement pour ne plus revenir", avertissent-ils.



Cette fuite de professionnels a un impact d'autant plus dévastateur dans ce département de l'océan Indien qu'il ne dispose pas de toutes les spécialités. Il n'y a ainsi "pas ou plus de cardiologue, d'ophtalmologue, d'ORL, de gastro-entérologue, d'endocrinologue, de psychiatre..."



Face à la pénurie de personnels qualifiés, le seul hôpital de l'île a été contraint de fermer le centre médico-psychologique. Et les motifs impérieux pour voyager ont aggravé les difficultés d'accès aux soins de la population mahoraise.



Forts de ce constat, les 41 signataires s'étonnent de l'absence d'intérêt porté pour la santé lors de la campagne électorale pour les élections départementales qui doivent se tenir ce dimanche. "Nous vous prions, chères candidates, chers candidats, de prêter oreille aux maux et aux besoins de santé des Mahorais, tafadali (s'il-vous-plaît en mahorais, NDLR), car si nous ne réagissons pas rapidement, notre île court à la catastrophe sanitaire réelle", assurent-ils.



La crise sanitaire, qui a durement frappé le 101ème département en début d'année, a montré les faiblesses du système de santé à Mayotte qui, avec ses 16 lits de réanimation, avait été contrainte de recourir aux évacuations sanitaires vers l'île voisine de La Réunion au plus fort de la seconde vague.



Entre février et mars 2021, 97 patients atteints du Covid avaient été évacués, d'après l'Agence régionale de santé de Mayotte.