Mayfly market : "Être vu de manière différente"

d'être vu de manière différente

dénicher les talents de demain, des créateurs de mode qui souhaitent se démarquer et trouver une autre façon de vivre la mode

À la fois avant-gardiste, tendance, chic mais aussi décalé, c’est avant tout un espace d’expression dans lequel évoluent pour un temps donné des courants très variés, des inspirations du monde entier. Un harmonieux mélange des matières, des couleurs, des genres et des tendances qui confère in fine au Mayfly son caractère éphémère unique si particulier…

d'une nocturne en mouvement

Nos hôtes pourront apprécier toute la vitalité et l’audace des “Influencers” du Fenua

une histoire de voyages, une marque originale. Riche de ses racines métissées, la créatrice insuffle à ses bijoux toute l’énergie puisée lors de ses nombreux voyages

une collection plurielle

Été comme hiver, de jour comme de nuit, les bijoux de cette nouvelle collection sont une valeur sûre. Révérence aux femmes et aux trésors des lagons polynésiens que cette collection souligne et sublime. Or véritable ou argent, colliers et boucles d’oreilles invoquent la nacre, les keshis, les perles, dans une subtile alliance aux tons pastels. Des créations de caractère, audacieuses et charnelles.

Ce savant mélange fait la différence, et marque l’envol que “Creatures of Wilde” prend sur Tahiti et à l’étranger. Pour marquer sa maturité Creatures of Wilde crée Eimeo, une ligne inspirée des coupes Polynésiennes et des imprimés tropicaux. Eimeo est une invitation au voyage, entre Tahiti et l’air du temps

empreints d’un profond raffinement avec des pierres semi-précieuses d’Inde et de perles noires de Tahiti. Ce mariage original fait de ses créations de véritables pièces uniques. Tout est fabriqué en quantité limitée mais avec beaucoup d’amour.

Cette histoire de sacs a commencé par un besoin perso, j’avais besoin d’un sac, et depuis plus de 20 ans que je suis au fenua, j’avais presque tout essayé. Du plus petit au plus grand, du cuir au plastique en passant par la peau de chèvre et le sac de paille. Il ne m’en manquait qu'un : le sac à Coprah. Celui dans lequel on stocke les cocos pour en faire du monoï, celui qui passe de quai en quai, d’île en île, infatigable voyageur. Il fallait que je customise ces sacs de jute