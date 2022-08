Maxime Zecchini à Tahiti pour deux soirées

TAHITI, le 23 août 2022 - Le pianiste, spécialiste de la main gauche, proposera à Tahiti deux soirées aux programmes variés. Le 31 août, il animera une conférence sur sa spécialité qui sera suivie d’un concert. Le 2 septembre, il fera voyager ses auditeurs de Mozart aux grands noms de la chanson française.



Premier pianiste français à être diplômé de la prestigieuse Académie Incontri col Maestro d’Imola en Italie, Maxime Zecchini a été vainqueur du concours international d’Arcachon, du concours international du Forum de Normandie, lauréat de la fondation Cziffra ou bien encore du Concours Ragusa-Ibla en Sicile. Il est surtout connu pour compter parmi les trois seuls pianistes au monde à jouer le répertoire pour la main gauche. Son enregistrement en dix volumes d’une anthologie des œuvres pour la main gauche (piano solo, concertos pour piano et orchestre, musique de chambre) constitue une première mondiale dans l’édition discographique.



Le pianiste arrivera le 27 août de Nouvelle-Zélande pour deux soirées au cours desquelles il jouera des œuvres pour la main gauche, une à trois pièces à chaque fois. Le 31 août, la soirée démarrera par une conférence intitulée Le piano à la main gauche. “ J’aurais la chance et la joie de faire découvrir ces œuvres particulières au public polynésien. Je parlerai des pièces, de leurs histoires et des anecdotes qui en ressortent. J’expliquerai pourquoi ces œuvres ont été écrites spécialement pour la main gauche, j’aborderai la question de la technique de composition, les astuces pour les écrire, les époques auxquelles elles ont été composées .”



Maxime Zecchini répondra en somme à toutes les questions que le public pourra se poser sur ces œuvres si particulières. Il apprécie tout particulièrement les œuvres pour la main gauche car, “ si le spectateur ferme les yeux, il a l’impression que les deux mains jouent ”. Or, une seule d’entre elles s’exprime.



Voyage musical



Deux concerts sont prévus, ils consisteront l’un et l’autre en un voyage dans le temps. Il est toujours intéressant, selon le pianiste, “ de proposer des morceaux qui ne sont pas trop longs et qui sont de différentes époques, différents compositeurs, différents styles. ” Le second récital de Maxime Zecchini est d’ailleurs intitulé : Voyage musical de Mozart à la chanson française. Soit trois siècles de voyage.



Le 2 septembre, la soirée partira du 18e siècle avec Mozart et la période classique. Suivront, Chopin et Saint Saëns, pour la période romantique, Debussy pour la période moderne. Le pianiste prévoit ensuite d’interpréter des musiques de comédies musicales comme West Side Story de Bernstein ou les Parapluies de Cherbourg de Michel Legrand. Il enchaînera avec la transcription de morceaux de grands chanteurs français, Édith Piaf, Aznavour… promettant, enfin, “ des surprises ”.



Pratique



Mercredi 31 août conférence sur Le piano à la main gauche à 18 heures suivi d’un concert à 19h30 : Debussy, Saint-Saëns, Chopin, Liszt, Bernstein et divers compositeurs.Vendredi 2 septembre à 20 heures, voyage musical de Mozart à la chanson française.Réservation sur le site de Musique en Polynésie . La billetterie sera ouverte une heure avant les représentations.

Contacts



[email protected]

