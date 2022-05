Maunakea Hioe petit prince de Taapuna

Tahiti, le 8 mai 2022 - Maunakea Hioe, 14 ans, a remporté, dimanche, la 17e édition de la Taapuna Juniors. Grâce à une note de 13.77, le jeune surfeur de Sapinus a pris le meilleur sur le tenant du titre Tamahei Temu et son score de 12.10.



Quelques-uns des meilleurs espoirs de la glisse polynésienne se sont donnés rendez-vous, samedi et dimanche, à Punaauia pour prendre part à la 17e édition de la Taapuna Juniors. Et au bout des deux journées de compétition sur le reef de Taapuna, la finale a vu s'opposer le tenant du titre, Tamahei Temu, 17 ans, et Maunakea Hioe, 14 ans.



Engagés dans une série de 30 minutes, les deux surfeurs se sont montrés très patients avant de prendre leur première vague, sur un spot de Taapuna quelque endormi en fin de journée dimanche. Il a fallu attendre un bon quart d'heure avant que les petits prodiges se lancent enfin. Le premier à se mettre en action a été Maunakea Hioe qui décrochait alors une belle note de 7.50. Tamahei Temu lui a répondu dans la foulée avec un score de 6.33 et un back-up de 4.83 pour un total de 12.10, suffisant alors pour prendre la tête de la finale avec encore dix minutes au chrono.



Le surfeur de Sapinus avait alors besoin d'une petite note de 3.33 pour ravir la première place au natif de Huahine. Ça a été chose faite sur sa quatrième vague où Maunakea Hioe a pu enchainer les manœuvres et obtenir un 5.67, pour une note globale de 13.17. Un total que l'intéressé allait ensuite améliorer en fin de série avec un nouveau back-up de 6.27, soit un score combiné de 13.77. Tamahei Temu n'a lui pas trouvé les vagues pour améliorer son score et a donc dû céder sa couronne de prince de Taapuna à Maunakea Hioe.



A noter que dans la petite finale c'est Toaura Haumani, 15 ans, qui a pris le meilleur sur Kéo Charbier. Après les juniors, les plus grands devraient prendre possession du spot en fin de semaine prochaine pour la 28e édition de la Taapuna Master.