Maud Fontenoy va présenter une conférence sur l'écologie à l'UPF

La prochaine conférence Savoir pour tous, organisée par l'UPF se tiendra le 27 février à 17h30 dans l'amphithéâtre Hina-marama. Sur le thème de la transition écologique, elle se déroulera sous la forme d'un ciné conférence avec la projection du documentaire “Un océan des solutions”. La production montre le “dynamisme” de la Polynésie sur les questions écologiques et sur les solutions environnementales “contenu dans nos océans”. Après la projection, un échange avec Maud Fontenoy, navigatrice, ambassadrice auprès du ministère de l'Éducation et chevalier de l'Ordre du mérite est prévu. Présidente de la Maud Fontenoy Foundation, la navigatrice œuvre depuis plus de 20 ans pour “informer et sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la planète”. Cette conférence est gratuite et ouverte à tous.