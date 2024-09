Matira se met à l’heure du kitesurf

La première édition de la Bora Bora Kitesurf Compétition a eu lieu ce vendredi sur les eaux turquoise du lagon de la Perle du Pacifique. L’occasion de mettre la lumière sur les jeunes talents locaux et de redonner du souffle à la discipline.



Un vent capricieux n’a pas réussi à entamer l’enthousiasme des participants ni celui des organisateurs de la Bora Bora Kitesurf Compétition. Pour la première fois, la Tahiti Kite School de Tahiti d’Antoine Fermon a fait le déplacement depuis la Grande île pour mettre à l’honneur les jeunes espoirs de la discipline en pleine renaissance sur la Perle du Pacifique malgré la concurrence du wing et du foil. Une initiative réalisée avec le soutien des écoles de kite locales.



Il est vrai que la configuration du spot de Matira est propice à la pratique de ce sport qui allie la glisse et la voile. Malgré un vent assez léger, la vingtaine de compétiteurs, hommes et femmes, ont fait preuve de leur talent devant un public peu nombreux mais enthousiaste. Les riders de Tahiti et Raiatea ont pu se mesurer à la jeune garde locale, parmi lesquels Oehau Dolcini, Tepou Vaetua et Vavau Vaetua, vainqueurs de la compétition dans la discipline freestyle. Chez les femmes, ce sont Marie Dubois, Vairea Céran Jérusalémy et Mehiata Riaria qui ont raflé les trois premières récompenses.



De grands noms du kitesurf étaient là pour juger de leurs performances : Antoine Fermon, champion de France, d’Europe et détenteur du record du monde de tow up kite, mais aussi Tūtera'i Montaron et Raiarii Fadier, stars locales de la discipline.



“C’est bien de faire vivre le kite dans les îles”, a déclaré Vairea Céran Jérusalémy, organisatrice de l’événement. “Même si la participation pour cette édition reste un peu timide, on sent que l’énergie autour du kite revient à Bora.” L’idée était de faire bouger les pratiquants des îles, qui ont répondu présent, à l’instar de Marie Dubois, créatrice d’une école de kite à Raiatea. “L’idée, ce serait d’organiser des compétitions de kite dans les trois îles : Tahiti bien sûr, mais aussi Bora Bora et Raiatea”, ajoute Vairea, qui compte bien revenir l’an prochain sur la Perle du Pacifique.