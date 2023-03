Matinée de sensibilisation sur la gestion de l'eau ce mercredi

Tahiti, le 21 mars 2023 - La Polynésienne des eaux célèbre la journée mondiale de l'eau en organisant une matinée d'information sur le thème “l'innovation au service de l'eau” ce mercredi dans les locaux de l'entreprise à Papeete. L’événement prévoit notamment une présentation de la télérelève, un nouveau système, actuellement en cours d’installation, de relève des compteurs à distance.



Pour célébrer la journée mondiale de l'eau, la Polynésienne des eaux organise ce mercredi une matinée d'information sur le thème “l'innovation au service de l'eau”. L'événement, qui est ouvert au public, se tient au siège de l'entreprise, dans l'immeuble Sarateva à Papeete. L’entreprise spécialisée dans la distribution de cette précieuse ressource se donne pour objectif de sensibiliser la population aux problèmes de préservation de l'eau tout en permettant aux visiteurs de découvrir les dernières innovations et avancées technologiques en matière de gestion de l'eau. Dans un communiqué annonçant l'organisation de cette matinée, le directeur de la Polynésienne des eaux, Mathieu Desêtres affiche sa détermination face aux différentes problématiques rencontrées : “Nous sommes convaincus de l'importance de préserver les ressources en eau et de les gérer de manière durable. C'est pourquoi nous sommes engagés dans la mise en place d'innovations technologiques et de solutions durables pour une gestion plus responsable”. Le chef d’entreprise se dit également très fier de pouvoir partager le savoir-faire de l'entreprise, notamment avec les élèves du collège de Taunoa qui ont été conviés pour l'occasion : “Nous sommes heureux de partager notre expertise et notre engagement avec les acteurs concernés, et notamment les jeunes générations qui sont les acteurs du futur. Nous espérons que cette matinée de sensibilisation permettra à chacun de mieux comprendre les enjeux de la gestion de l'eau et de découvrir les actions concrètes que nous mettons en place pour préserver cette ressource vitale.”



Ateliers pratiques



Pendant la matinée, trois activités principales sont organisées, avec notamment une démonstration des techniques de détection de fuites sur les réseaux d'eau potable ainsi que des méthodes de réparation et une visite du “centre visio”, d'où sont surveillées les installations de traitement d'eau et d'assainissement ainsi que les réseaux de distribution. Mais l'atelier le plus attendu de l'événement est la présentation de l'arrivée de la télérelève à Papeete, qui est une nouvelle technologie qui permet de relever à distance les consommations d'eau des clients. Elle est d'ailleurs déjà en fonctionnement chez certains consommateurs. “Ça sera l'occasion pour les usagers de venir voir comment ça fonctionne, car c'est un sujet qui les intéresse. De plus des experts seront présents pour répondre aux différentes questions qu'ils pourraient avoir ”, souligne la Polynésienne des eaux à ce sujet. La présentation des avancées de surveillance acoustique du lagon de Bora Bora par le centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement (Criobe), qui avait été programmée n'aura, elle, pas lieu.