"Matière et lumière" en ligne jusqu’au 1er décembre

TAHITI, le 29 novembre 2020 - Initialement prévu à la salle Muriavai de la Maison de la culture, l’événement qui réunit le sculpteur Stéphane Motard et le photographe Éric Raffis est organisé en ligne. La révélation de notre univers naît de la rencontre primordiale entre matière et lumière, expliquent les artistes en guise d’introduction.



Le sculpteur Stéphane Motard et le photographe Éric Raffis ont choisi pour le thème de leur exposition "Matière et lumière".



Cet événement qui était prévu à l’origine à la salle Muriāvai a finalement lieu en ligne en raison des conditions sanitaires. " Aucune matière ne peut être intelligible sans ombre et lumière ", rapportent les deux artistes. Ils citent Léonard de Vinci.



Stéphane Motard a taillé directement la phonolite de Raiatea et le basalte de Papenoo. Les œuvres obtenues ont été fixées sur des socles en bois ou en inox.



Elles sont parées de tatau qui se révèlent dans un jeu d’ombre et de lumière. Les roches interpellent Stéphane Motard. Sa recherche du "caillou" fait partie de son processus créatif.



Lorsqu’il s’enfonce dans les vallées pour choisir l’un ou l’autre des minéraux rencontrés, il s’arrête sur " un coup de cœur ". C’est alors le début " d’une complicité " entre l’homme et la matière. Il façonne la pierre jusqu’à obtenir l’image pensée et désirée.



Le sculpteur a invité le photographe Éric Raffis à partager son univers. Ce dernier aime jouer avec "les lumières naturelles de Tahiti".



Il invite le visiteur à " une contemplation, une méditation, un voyage onirique dans un monde imaginaire polynésien, un pō énigmatique, qui par les attitudes, les gestes, les objets… dévoile la beauté ".



Éric Raffis est architecte de métier. À ce propos, il dit : " C’est un processus créatif très long, parfois complexe ." Sa passion, la photographie, qu’il vit en parallèle, peut à l’inverse " être très concise, synthétique ".



Il met en scène ses modèles, la nature, les paysages de manière réaliste ou imaginaire tout en suivant un fil conducteur : " l’humain et son temps ." Un fil conducteur qui invite à s’interroger sur des questions universelles.



Sculptures et photographies se complètent dans ce contexte et font vibrer les visiteurs.