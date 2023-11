Matavaa 2023, le savoir ancestral à l'honneur

Tahiti, le 20 novembre 2023 - Le Matavaa o te Henua Enana, le festival des îles Marquises, arrive à grands pas. Il se déroulera cette année du 16 au 20 décembre à Nuku Hiva et aura pour thème “Auīi Tupuna” ou l'énergie ancestrale en français. Un choix qui s'explique par l'amer constat de la “perte des connaissances traditionnelles”, qui s'éteignent avec les anciens, les “porteurs de savoir”.



“Auīi Tupuna” ou l'énergie ancestrale en français, tel sera le thème de la 14e édition du Matavaa o te Henua Enana – Festival des arts et de la culture des îles Marquises 2023 – qui se tiendra du 16 au 20 décembre à Nuku Hiva. Depuis sa création il y a maintenant 36 ans, cet événement, qui se tient tous les deux ans, fait retentir la culture marquisienne à travers la Polynésie et le Pacifique. Créé à une époque où cette culture et ses traditions n'étaient pas valorisées comme aujourd'hui, ce festival est le fruit de Marquisiens soucieux de transmettre le savoir ancestral de cette terre, la Terre des hommes, à travers le temps, pour inspirer les générations futures. “C'était une grande idée, qui a porté ses fruits”, soutient d'ailleurs Heretu Tetahiotupa, le président du Comothe, le comité organisateur du festival, lors d'une conférence de presse organisée ce lundi afin de présenter l'événement.



Avec le thème adopté cette année, le comité a donc souhaité inviter les participants à se reconnecter avec leur passé et les racines de leur culture. “Aujourd'hui, les connaissances traditionnelles disparaissent avec les porteurs de savoir. Il était important que l'on se recentre sur les sources et les origines qui font ce que l'on est”, explique-t-il, faisant ainsi prendre tout son sens au thème choisi. “Pour cela, on a voulu, à travers ce festival, rester dans une démarche conservatrice (...) Aujourd'hui, on est à un carrefour essentiel. Si on ne tente pas de garder ce savoir, ce que nos ancêtres nous ont légué, il va disparaître.” À noter que le festival se tiendra dans trois vallées différentes, à Taiohae bien sûr, mais également à Taipivai et Hatiheu.



S'allier à la modernité



Cependant, le Comothe le sait, la culture n'est qu'une succession de développement des habitudes, des coutumes, de l'organisation sociale, de la langue mais également de la technologie d'une population. C'est pourquoi il a souhaité intégrer dans le festival un volet modernité. “On va également intégrer une démarche moderne de l'expression de la culture marquisienne”, révèle Heretu Tetahiotupa, “car il faut pouvoir dissocier la pratique d'une culture vivante qui se doit d'évoluer, et celle traditionnelle, enracinée dans la généalogie et la transmission”. Et pour mettre en place cet objectif, le Comothe va offrir aux spectateurs deux scènes différentes, une sur l'expression libre et une centrée sur l'expression ancestrale. “Chaque délégation sera invitée à montrer ses trésors culturels et inciter à la réflexion sur ce qui forge notre héritage, notre identité et leur expression moderne”. De plus, un concert de musique moderne sera organisé en clôture du festival.



À noter que les délégations, en provenance des six îles des Marquises, inviteront également, pendant ces cinq jours de fête, un à deux groupes de danse basés à Tahiti. L'occasion de faire revenir sur sa terre la diaspora marquisienne, installée ailleurs en Polynésie. “On a souhaité réunir les diasporas, car ce sont elles qui font vivre notre culture partout en Polynésie”, confie-t-il. Ainsi, près de trois mille spectateurs sont attendus pour le festival, le double de la population de Nuku Hiva.



Capter pour mieux se développer Pour cette édition, le Comothe a pris la décision de rester maître de la captation des images. En effet, un système de captation va être mis en place, avec une équipe chargée de la réalisation. “Nous aurons des caméras de type cinéma, pour avoir des images de qualité”, annonce Heretu Tetahiotupa. Un choix qui a son importance dans la stratégie de développement du comité. “Il est important pour nous d'être producteur. Le festival génère une richesse culturelle et a un rayonnement extraordinaire. Le faire de produire nous permet d'avoir le contrôle et de pouvoir financer les festivals suivants. On est d'ailleurs en train de mettre en place une structure qui a pour vocation à se pérenniser. C'est donc important de trouver des moyens de financement qui nous permettent de grandir.” À noter que le Comothe diffusera également l'événement en live sur sa page Facebook.



Deux tatoueurs samoans feront le déplacement Le festival ne sera pas à 100% marquisien cette année. En effet, pour cette édition, le Comothe a décidé d'inviter deux tatoueurs samoans, qui arriveront en terre marquisienne début décembre. Un choix qui s'explique notamment par l'importance qu'ont eue ces tatoueurs, originaires des îles Samoa, dans la préservation du tatouage traditionnel du Pacifique. “Le tatouage traditionnel, dans sa pratique, avait disparu dans bien des endroits dans le Pacifique. Mais à partir des années 80, il y a eu une renaissance de cette pratique, notamment aux îles Cook, à Hawaii, en Nouvelle-Zélande et aussi à Tahiti. Et c'est grâce aux tatoueurs samoans que cette tradition a pu se relancer. Car eux n'avaient jamais cessé de pratiquer et ont pu ainsi transmettre les techniques et les rituels qui avaient disparu”, explique Heretu Tetahiotupa.



Rédigé par Thibault Segalard le Lundi 20 Novembre 2023 à 19:30 | Lu 200 fois