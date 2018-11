Matari'i i ni'a : la saison de l'abondance a commencé

PAPEETE, le 22 novembre 2018. L'association Haururu a célébré mardi soir Matari'i i ni'a. Chants, danses, 'orero et cérémonie du 'ava ont marqué l'entrée dans la saison de l'abondance. La commune de Faa'a fête ce vendredi et samedi Matari'i i ni'a.



L'association culturelle Haururu a célébré mardi soir Matari'i i ni'a à l'embouchure de la rivière de la vallée de Papeno'o. Des chants, 'orero et danses ont animé la soirée, qui a été marquée par l'alignement des Pléiades avec le soleil couchant et la ligne d'horizon. Ce phénomène se produit tous les 20 novembre (le 21 pour les années bissextiles). Suivant l'éclairage, on peut le voir plus ou moins bien à l’œil nu. C'est aussi cette nuit-là que les Pléiades restent le plus longtemps dans le ciel.



Ce phénomène astronomique marque le début de la saison d'abondance (tau auhuneraa, saison où apparaissent les fruits de l'arbre à pain).



"Cette année, à travers les 'orero, on a mis l'accent sur la généalogie des étoiles, qui s'appelle meremere fetu", souligne Léone Teuira, président de l'association Haururu. "Il y a ensuite eu un grand repas à base de produits de la terre pour montrer que Matari'i i ni'a est arrivé."



Célébrer Matari'i i ni'a c'est aussi se remettre en phase avec la nature. Matari'i i nia marque la fin de matari'i i raro, du rahui, période où les plantes poussent beaucoup moins. Logique, puisqu'il y a moins d'eau et que la durée d'ensoleillement est moins importante. C'est pourquoi, les grands repas polynésiens avaient traditionnellement lieu pendant la période d'abondance. Pendant celle-ci, sur terre, l'arbre à pain, alimentation de base à l'époque, produit de nombreux fruits. En mer, c'est la période pour pêcher les bonites. "Les chants que nous avons entonnés mardi ont un côté festif" , souligne Léone Teuira. "Nous entrons dans une période d'abondance. Il faut que la fête soit au rendez-vous des six prochains mois."



Matari'i nia se prépare depuis plusieurs jours. Le 11 novembre, c'était Tuhitiraa unu au Fare Hape, dans la vallée de Papenoo : les unu, les planches de bois, qui représentent les animaux protecteurs ont été remis sur les marae.

La commune de Faa'a fêtera ce vendredi soir l'entrée dans la saison d'abondance (lire programme ci-dessous).