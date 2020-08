Matalab : mutualiser les moyens pour aller plus loin

TAHITI, le 20 août 2020 - Ils sont six, dont Manuarii Poulain et Raitini Rey, à porter Matalab. L’objectif ? Mettre en commun des moyens techniques, humains, intellectuels, technologiques pour trouver des solutions aux problématiques actuelles dans le secteur de l’agriculture, du maritime et de l’énergie.



Un nouveau projet est né. Il s’appelle Matalab. C’est un projet qui consiste en un atelier collaboratif.



Matalab regroupe six entreprises, ou plutôt six fondateurs d’entreprises, dont Manuarii Poulain (voir encadré) et Raitini Rey (voir encadré). Ces six entrepreneurs mutualisent leurs compétences et expériences ainsi que leurs moyens humains, techniques, intellectuels pour trouver des solutions à des problématiques actuelles.



Ils mettent en commun leurs questions et y répondent. Ils sont dans une démarche "d’open source", c’est-à-dire de partage des savoirs. La production a tout va, sur la base de ressources et d’énergies non durables, ne fait plus sens pour eux.



Ils sont convaincus de pouvoir, grâce à l’innovation, faire évoluer les systèmes. Et pour cela, ils ne comptent pas sur l’extérieur.



Manuarii Poulain précise " Matalab est la continuité de Ensemble on va plus loin ! ". Le second reprend l’essence du premier mais s’ajuste pour pouvoir durer dans le temps.



Les recherches, tests et expérimentations vont se faire dans trois secteurs : l’agriculture, le maritime et l’énergie.



Dans l’agriculture, cela a déjà bien avancé. Un prototype de station aquaponique est en cours d’essai. Il sera commercialisé sous peu, prêt à l’emploi. C’est un format cubique d’environ 1m 80 pour l’instant mais il pourrait être réduit.



Il dispose de plusieurs cuves et bacs et est doté de systèmes de contrôle intelligents pour accompagner le producteur (un professionnel ou un privé) dans son activité. Des pièces sont d’ores et déjà disponibles comme des boules de marcottage ou des générateurs de bulles.



En parallèle, les premiers tests de matériaux à base de fibres de purau ou bien de fibres de coco vont démarrer. Ces travaux, initiés par Manuarii Poulain dans le cadre de sa société, serviront au développement de la station aquaponique.



S’ils s’avèrent convaincants, pourquoi ne pas imaginer la fabrication d’objets comme par exemple une planche de surf en matériaux compostables ?



Dans le secteur du maritime, il est question de mettre au point un système aérien de récupération de données en direct : températures, état de la ressource … Lequel pourrait couvrir l’ensemble du territoire maritime polynésien en le survolant.



Dans le secteur de l’énergie, les efforts se concentreront sur la mise au point de systèmes de stockage performants.



Matalab ne manque pas de pistes de recherches et de développement. Toutefois, ses fondateurs restent ouverts à toutes sollicitations extérieures. " N’importe qui, voulant prototyper une idée, peut venir nous voir ."