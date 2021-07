Mataiea et Punaruu en Ligue 1, Manu Ura et Temanava pour le barrage

Tahiti, le 4 juillet 2021 - Grâce à son succès samedi à Moorea face à Temanava (4-3), Punaruu a été sacré champion de Ligue 2 et a donc validé son billet pour l'élite la saison prochaine. La formation de l'île sœur de son côté peut encore espérer accéder à la Ligue 1. Pour cela, il faudra venir à bout, le week-end prochain, de Manu Ura dans un match de barrage. Mataiea pour sa part est également assuré de disputer la prochaine saison de Ligue 1.



On connait quasiment l'identité des équipes qui évolueront parmi l'élite du football polynésien la saison prochaine. Tout d'abord, à l'occasion de la dixième et dernière journée de play down, Mataiea avant même de disputer son match face à Arue, samedi, était assuré de disputer une nouvelle saison en Ligue 1. En effet, suite à la défaite surprise de Manu Ura, vendredi face à JT, bon dernier des play down, sur le score de 4-0, la formation de Teva i Uta était assurée de finir dans les trois premiers du classement en play down. Les mauves de Paea de leurs côtés se sont classés finalement quatrième et devront disputer, vendredi, un match de barrage face au vice-champion de Ligue 2.



Punaruu en patron à Moorea



Et pour connaître l'identité de leur adversaire dans ce match de barrage, les joueurs de Manu Ura ont du attendre le résultat de la rencontre qui s'est jouée samedi à Moorea, entre Punaruu, leader de Ligue 2 (22 points), et son dauphin Temanava (20 points). Les scénarios étaient plutôt simple : un match nul envoyait Punaruu en Ligue 1. De son côté, la formation de l'île sœur était dans l'obligation de s'imposer pour éviter le match de barrage face à Manu Ura.



Malheureusement pour Makalu Xowi et ses coéquipiers de Temanava, Punaruu était un ton au-dessus, samedi. Tutehau Taumihau (14e) et Heitini Tupea (44e) ont mis Punaruu sur la voie du succès (2-0). Si Xowi a redonné un peu d'espoir à Temanava en début de deuxième mi-temps (2-1), Jess Horoi allait définitivement mettre Punaruu à l'abri d'un retour de son adversaire. Un but à la 54e minute et une deuxième réalisation peu avant l'heure de jeu et voilà Punaruu avec trois buts d'avance au score (4-1). Les orange de Punaauia se sont ensuite fait peur en fin de match en encaissant deux buts, sans conséquence néanmoins sur l'issue de la rencontre. Victoire finale de Punaruu sur le score de 4-3 et ticket en Ligue 1 validé également. Temanava pour sa part n'a pas encore fait une croix sur l'élite. La formation de l'île sœur devra se défaire de Manu Ura dans le match de barrage programmé le week-end prochain à Pater.