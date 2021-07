Mataiea, Manu Ura, Punaruu et Temanava dans la course à la Ligue 1

Tahiti, le 1er juillet 2021 - Un week-end décisif pour accéder ou se maintenir parmi l'élite du football polynésien. En Ligue 2, Punaruu et Temanava se disputeront, samedi à Moorea, la montée directe pour l'étage supérieure. Et en Ligue 1, défaite interdite pour Mataiea et Manu Ura pour éviter le match de barrage.



Si Pirae est sacré champion de Ligue 1 depuis près d'un mois et que Vénus s'est offert la Coupe de Polynésie le week-end dernier, il reste encore de l'enjeu pour cette fin de saison. À commencer par Mataiea et Manu Ura qui se livreront ce week-end, lors de la dixième et dernière journée de play-down, un duel à distance pour se maintenir parmi l'élite.



Petit avantage dans cette lutte pour les rouges de Teva i Uta qui occupent actuellement la troisième place des play-down, synonyme de maintien, avec 25 points au compteur contre 22 pour leurs rivaux de Paea, quatrième. Ces derniers sont pour le moment en position de jouer le match de barrage face au vice-champion de Ligue 2.



Mataiea peut ainsi se contenter des deux points du nul, samedi, face à Arue pour s'assurer une deuxième saison consécutive en Ligue 1. Manu Ura pour sa part devra impérativement s'imposer, vendredi au stade Pater, face à JT et si possible par au moins sept buts d'écart pour rattraper son retard au goal average. JT et Arue sont eux déjà relégués en Ligue 2. Dans l'autre rencontre de cette dernière journée de play-down, l'Olympic Mahina et Excelsior, déjà assurés de leur maintien en Ligue 1, joueront un match sans enjeu.



Punaruu se déplace à Moorea pour valider sa montée



En Ligue 2 maintenant, deux équipes sont encore en course pour l'accession directe à l'élite. Punaruu, leader au classement (22 points), se déplace samedi à Moorea pour affronter son dauphin, Temanava (20 points). Les joueurs de la côte ouest de Tahiti qui peuvent eux aussi se contenter des deux points du nul pour assurer leur montée. En mars dernier, Punaruu et Temanava s'étaient neutralisés (2-2). Les joueurs de l'île sœur menaient 2-0 avant de s'effondrer au cours de la dernière demi-heure de jeu et de concéder le nul. Un scénario qu'il faudra éviter de répéter samedi.