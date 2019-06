Matahari Bousquet : "Je ne pense pas avoir à égaler Vaimalama"

PAPEETE, le 22 juin 2019 - ​"J'étais une petite de kaina de Moorea et être Miss Tahiti n'était pas vraiment un rêve de petite fille", avoue sans détour Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019. La jeune femme de 22 ans revient pour Tahiti Infos sur la soirée qui a fait basculer sa vie.





Tu as été élue Miss Tahiti 2019 vendredi soir. Est-ce-que tu es redescendue de ton nuage ?

Je ne sais même pas si je suis arrivé à ce nuage (rires). C'est bizarre. J'ai encore du mal à réaliser en fait. Mais c'est vrai que c'est juste incroyable. J'ai stressé jusqu'au bout vendredi soir, et rien n'était gagné à l'avance.





Est-ce-que devenir Miss Tahiti a toujours été un rêve de petite fille ou pas du tout ?

Non pas vraiment. Quand j'étais petite je ne m'intéressais pas vraiment à la beauté. J'étais une petite kaina de Moorea (rires). J'aimais bien grimper aux arbres, courir sur les récifs. Du coup c'est vrai que je ne m'intéressais pas du tout à cet univers. Mais ces dernières années j'ai été beaucoup sollicitée par ma famille, par des amis qui me disaient de m'inscrire pour Miss Tahiti. J'ai alors commencé à m'y intéresser et c'est un rêve qui est devenu réalité aujourd'hui.





Pour commencer la soirée de l'élection vous avez défilé en maillot de bain. Ouvrir l'élection avec ce passage n'a pas été trop stressant pour toi ?

Non je ne dirai pas que c'était plus stressant. Je pense que toutes les ouvertures de soirée de Miss Tahiti sont hyper stressantes. Après le défilé en maillot de bain c'était plutôt fun. C'est sûr que commencer en maillot de bain ça nous a mis un bon coup d'adrénaline pour la soirée. On nous a dit de nous donner à fond, et de s'amuser. Du coup je pense que c'était bien de commencer avec ce passage.





Quel passage as-tu préféré lors de la soirée de l'élection ?

Peut-être le passage en tenue de ville. C'était après le costume végétal. C'est un passage qui nous a mis beaucoup de pression parce qu'il fallait vite s'habiller même si c'était des tenues assez difficiles à porter et assez lourdes. Du coup le passage en tenue de ville était beaucoup plus décontracté.





Justement après le passage en tenue de ville on annonce les quatre finalistes pour l'élection. Comment te sens-tu à ce moment là ?

J'étais stressée et bien-sûr contente d'avoir été retenue. Après en coulisses on était un peu toutes tristes. On commençait déjà à pleurer parce qu'il y avait évidemment de la déception pour les autres.