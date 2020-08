Master Robot : future Hawaiki Nui de la robotique

Tahiti, le 14 août 2020 - Les candidats construisent des robots pour apprendre à coder. Ils s'affrontent ensuite en battle par équipes de trois dans des missions de sauvetage. Pour sa troisième édition, la compétition Master Robot portée par l'école de programmation Algora veut aller chercher des sélections dans les îles pour une grande finale à Tahiti.



Nul besoin d'être un geek pour prétendre à Master Robot. "C'est un jeu de programmation qui fait appel à la logique, c'est accessible à tous les novices, petits ou grands. Preuve que ce n'est pas compliqué, les plus jeunes ont 6 ans" assure Olivier Gueirard. Directeur de l'école Algora, il organise à Tahiti depuis deux ans la fameuse compétition de robotique qui permet aux enfants de s'initier à la programmation : un "jeu d'enfants", et la compétition, un facteur de motivation clé. "Ils rentrent tout de suite dedans et ils vont jusqu'au bout" résume Olivier. Les lego Artec (briques japonaises multidirectionnelles) suffisent d'ailleurs à les appâter. La mise en pratique est ensuite quasi immédiate. Par équipe de trois, ils doivent construire une gamme de robots, selon trois niveaux de difficulté. Le premier consiste à allumer un feu tricolore. Le second, à contrôler une voiture à double moteur. Et le troisième, à manipuler un robot démineur équipé d'une pince mécanique.



"On n'est pas dans le codage pur et dur"



A eux ensuite d'écrire la programmation sur Scratch (logiciel de l'éducation nationale). "On n'est pas dans le codage pur et dur qui consiste à faire de l'écriture détaillée, rassure Olivier. Ils doivent surtout choisir des blocs préprogrammés. Mais il y a quand même des valeurs à donner." Quel moteur choisir pour la première action ? Quelle puissance lui donner, dans quelle direction et à quel moment pour que la machine atteigne sa cible ?



Chaque réponse forme finalement une histoire, un script. La réaction de l'engin permettant de matérialiser le code. "Si on fait une erreur dans le codage, ça se voit sur le robot, explicite le directeur. Petit à petit ils se corrigent, et affinent leur programme pour accomplir leur mission. Cela les oblige à collaborer entre eux, à structurer leur pensée, à se concentrer."

Fraîchement labellisé "French Tech Polynésie", le concept trouve tout naturellement sa place au concours Tech4Islands, dans la catégorie de "l’inclusion numérique des sociétés insulaires". Les îles justement, c'est la cible de la prochaine édition.



Plateforme de e-learning



"Jusqu'à présent, nous avons fait des sélections dans les quartiers et les communes, l'idée cette fois c'est que chaque archipel soit représenté lors d'une grande finale à Tahiti pour avoir l'équivalent d'un inter-ville, ou d'un Hawaiki Nui de la robotique, ambitionne Olivier. La fibre est arrivée dans les archipels, mais si on ne donne pas aux jeunes l'occasion de se former en restant sur leurs îles, ils resteront de simples consommateurs."



A cet effet, le directeur a créé une plateforme de e-learning qui reproduit le cours en ligne. Mais l'école Algora cherche idéalement à venir à la rencontre des enfants des îles. Reste à trouver des sponsors, la crise sanitaire ayant contraint le directeur à réduire la voilure. "Ce qu'on fait pour l'instant, on le fait sur fonds propres, une victoire au concours nous permettrait d'atteindre les îles justifie Olivier. Et là on est dans le thème, on fait de l'inclusion dans les îles. Sinon autant parler de Tech4Tahiti."