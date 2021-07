Marutea Nord débarrassé de l'épave taiwanaise, le Shen Long Yu 21

Tahiti, le 30 juin 2021 – Gisant depuis le 5 novembre 2017 sur l'atoll désert de Marutea Nord, le Shen Long Yu 21 a enfin été découpé et retiré du platier. Au total 2 000 m3 de déchets ont été rapatriés avec le Tahiti Nui 1 affrété par le Pays annonce le conseil des ministres dans un communiqué.



Plus l'ombre d'une épave sur Marutea Nord, dans les Tuamotu. Echoué depuis le 5 novembre 2017, le Shen Long Yu 21 battant pavillon taiwanais gisait depuis plus de trois ans sur le platier de cet atoll désert, menaçant de déverser plusieurs tonnes de fuel pollué dans ce petit coin de paradis. Mandatée par le Pays, c'est la société Rovotik qui avait démarré le chantier naval début 2020, se heurtant à de nombreux défis. Les opérations de dépollutions se sont avérées particulièrement périlleuses face à ce navire de pêche côtière, bricolé pour de la pêche hauturière. Non seulement les ouvriers ont découvert tous les jours de nouveaux réservoirs de fuel dissimulés dans la coque, mais les cales de poissons en décomposition et les gaz toxiques qu'elles dégageaient depuis deux ans ont rendu les conditions de travail particulièrement difficiles pour les travailleurs, obligés d'extraire une soupe nauséabonde à la main.



Alors que la crise sanitaire rattrape la Polynésie et qu'un confinement est décrété en avril 2020, le chantier est interrompu et les troupes de Rovotik rapatriées. Déjà fragilisé par un contentieux avec le Port autonome, la société visée par un redressement judiciaire doit céder le contrat à la SAS Palacz pour le relais des travaux fin 2020. Il faudra attendre le 8 avril pour que le nouveau titulaire du marché reprenne les opérations de découpe du navire et de remise en état du site. “Quand on est arrivé, Rovotik avait terminé la phase de dépollution, il n'y avait quasiment plus de fluide à retirer si ce n'est 300 litres cachés par ci par là dans les tuyaux, précise Vincent Georges, directeur de Palacz. Le navire était donc relativement sec et à partir du moment où on pouvait y accéder avec notre matériel lourd, c'était rapide”.