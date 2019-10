Martinique: un policier placé en détention

Fort-de-France, France | AFP | jeudi 10/10/2019 - Un policier de la BAC de Fort de France, a été mis examen pour faux en écritures publiques et violation du secret professionnel et placé en détention provisoire, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.



L'agent de police âgé de 43 ans est soupçonné, après une enquête de plusieurs mois de la police des polices en Martinique, d'avoir dressé de faux procès verbaux de contravention.

Des automobilistes qui se sont présentés comme des victimes des procédures du policier mis en cause avaient saisi la justice après avoir contesté les infractions.

Me Georges Emmanuel Germany, l'avocat du prévenu, estime qu'"on s’en prend à [son] client parce qu’il a refusé de couvrir un faux rédigé par l’un de ses supérieurs", et souligne que le suspect, qui "a toujours été bien noté", "a eu l'occasion de communiquer ses codes aux adjoints de sécurité qui l'accompagnaient sur le terrain".