Martinique: un mort dans un accident de bateau en marge d'une course

Fort-de-France, France | AFP | lundi 07/08/2023 - Une femme de 28 ans est décédée et onze personnes ont été blessées dimanche soir dans un accident de bateau à moteur dans la baie de Fort-de-France, en marge d'une course de canots à voile endeuillée pour la deuxième année de suite, a-t-on appris lundi auprès des pompiers.



L'incident s'est produit vers 20H00, quelques heures après la fin du Tour de Martinique des yoles rondes, une compétition nautique très populaire dans l'île où des centaines de plaisanciers suivent les étapes, avant de se regrouper en mer pour poursuivre les festivités.



La femme de 28 ans est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital, d'après les pompiers interrogés par l'AFP. Les autres passagers de l'embarcation à moteur, dont au moins une était mineure, souffraient de plusieurs traumatismes, selon la même source.



Contacté par l'AFP, le CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) Antilles Guyane précise que le bateau s'est échoué au niveau de l'îlet à Ramier, situé sur la commune des Anses d’Arlet.



D'importants moyens ont été déployés pour venir au secours des naufragés, avec la présence de la gendarmerie, de l'hélicoptère de la sécurité civile, du bateau de reconnaissance et de sauvetage des sapeurs-pompiers, de plusieurs ambulances et d'une trentaine de sapeurs-pompiers, ont confirmé ces derniers à l’AFP.



Deux navires privés sont également venus porter secours aux personnes, après avoir entendu l'appel sur le canal 16 de la VHF, précise le CROSSAG.



Le parquet de Fort-de-France a ouvert une enquête et l'a confiée lundi à la gendarmerie de Rivière-Salée. De nouvelles reconnaissances étaient effectuées sur place au matin, avec des moyens nautiques et aériens, a indiqué la gendarmerie à l'AFP.



C'est la deuxième année consécutive que le Tour de Martinique en yole ronde est endeuillé par un accident de plaisancier, en marge de la compétition.



Dans la nuit du 4 au 5 août 2022, deux bateaux de plaisance étaient entrés en collision dans la baie de Fort-de-France, faisant un mort et sept blessés.

le Mardi 8 Août 2023 à 05:10 | Lu 29 fois