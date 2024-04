Martinique: un homme soupçonné d'homicide s'évade du commissariat

Fort-de-France, France | AFP | mercredi 10/04/2024 - Un détenu de 22 ans incarcéré dans une enquête pour homicide s'est évadé mardi après-midi du commissariat central de Fort-de-France, a indiqué mercredi à l'AFP une source policière, confirmant une information de la radio locale RCI.



Le jeune homme venait d'être auditionné pour les besoins de l'enquête lorsqu'il a faussé compagnie aux policiers, a précisé une autre source policière.



"À l'intérieur de l'enceinte de l'hôtel de police, l'individu a profité d'un moment d'inattention, a bousculé le personnel, s'est enfui par la porte principale, a été poursuivi et pas rattrapé", a commenté Jean-Marc Fergelot, directeur territorial de la police nationale en Martinique, au micro de RCI.



"Les procédures sont strictes et suivies", a-t-il assuré, reconnaissant néanmoins "un défaut d'attention".



Un important dispositif de recherche et de surveillance de jour et de nuit a été déployé, a indiqué le DTPN. "Le dispositif est maintenu sur les moyens de quitter l'île", a-t-il ajouté.



Un fonctionnaire de police a été blessé au genou lors de la course-poursuite avec le suspect.



Le fugitif est soupçonné d'avoir poignardé un jeune homme de 24 ans au cours d’un cambriolage à Fort-de-France le 1er mars.



Il était incarcéré depuis plusieurs semaines au centre pénitentiaire de Ducos (sud de la Martinique), dont il avait été extrait mardi pour les besoins de l'enquête.