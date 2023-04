Martinique: 50 logements pour favoriser le retour des jeunes actifs

Fort-de-France, France | AFP | jeudi 20/04/2023 - La collectivité territoriale de Martinique, Action Logement et sa filiale Ozanam ont signé mercredi à Fort-de-France une convention actant la mise à disposition de 50 logements meublés pour favoriser le retour des jeunes actifs sur le territoire.



Accessibles gratuitement pendant trois mois, les logements sont répartis sur l'ensemble du territoire martiniquais.



"C'est pour permettre que ces jeunes aient un sas à leur arrivée", a commenté Serge Letchimy, président de la Collectivité territoriale de Martinique. "Si on n'a pas une politique d'accueil, une politique de la famille, la population va continuer à chuter", a-t-il justifié.



La part des jeunes en Martinique est en recul avec une baisse de 3% chaque année enregistrée entre 2013 et 2018, soit 16.438 jeunes de moins en 5 ans.



"Si les tendances démographiques récentes se prolongeaient, la population de Martinique atteindrait 286.500 habitants en 2042 puis 212.000 en 2070, soit 157.000 personnes en moins qu'en 2018", prévient l'Insee.



Les appartements concernés par le dispositif vont "du T4 au studio en fonction de la taille de la famille", a précisé Patrick Lecurieux-Durival, président du bailleur Ozanam. "Ils sont équipés avec des abonnements eau, EDF et internet", a-t-il ajouté.



"La convention est valable un an mais elle est renouvelable", a indiqué pour sa part Alain Coridon, président du Comité Action Logement Martinique.



Depuis le début de l'année, l'exécutif local martiniquais a fait de la lutte pour la démographie son cheval de bataille. Au mois de février, l'Assemblée de Martinique a voté la création d'un pôle politique de la famille dont la première action est l'attribution de primes de natalité de 2.000 et 3.000 euros pour la naissance d'un deuxième et d'un troisième enfant.



En Martinique, l'exil forcé des jeunes pour poursuivre leurs études et trouver du travail accélère le vieillissement de la population. L'Insee estime que 40% de la population martiniquaise sera âgée de 60 ans et plus d'ici 2030.