Marquises: un navire en renfort pour assurer les rotations inter-îles

Nuku Hiva, le 21 août 2018- Pour des raisons techniques, Air Tahiti va suspendre les vols entre Ua Huka, Ua Pou et Nuku Hiva, du jeudi 23 au vendredi 31 août. Les vols doivent normalement reprendre samedi 1er septembre. Le navire Te Ara O Hiva assurera la continuité inter-îles du jeudi 23 au vendredi 31 août. Il est demandé aux personnes intéressées de Ua Huka, Ua Pou et de Nuku Hiva de bien vouloir se faire recenser auprès de la police municipale de leur île, pour organiser les voyages. Le programme de transport sera communiqué ultérieurement, une fois le nombre de passagers et les destinations connus.