Maris-Stella à l’arrêt : la desserte des Tuamotu réaménagée

Tahiti le 13 mars 2023 – La remise en service navire Saint Xavier Maris-Stella IV ne devrait pas avoir lui avant mi-mai, alors que le le Saint Xavier Maris-Stella III est en situation d’avarie. Le Pays annonce des mesures pour éviter de surcharger en fret les navires qui continuent à desservir les Tuamotu.



En attendant la remise en service des caboteurs Saint Xavier Maris-Stella II et IV, le Pays a annoncé lundi un réaménagement de la desserte des Tuamotu. Ainsi, les Tuamotu Ouest continueront d'être desservis par les navires, Mareva Nui, Dory et Cobia et les Tuamotu Centre et Est par Taporo et Nuku Hau. Pour pallier la surcharge de fret, il a été établi que le navire Aranui puisse transporter du fret vers Fakarava. Le Pays prévoit des dispositions supplémentaires pour assurer les dessertes en fonction de la durée d’immobilisation du Saint Xavier Maris-Stella III.



En effet, depuis le 16 février 2023 le Saint Xavier Maris-Stella IV, navire qui relie les Tuamotu de l’Ouest, est en réparation. Si sa remise en service était prévue pour courant mars, il s’avère que la panne nécessite l’importation de pièce étrangère. Le navire devrait être immobilisé deux mois supplémentaires.



Pour pallier cet arrêt, le Saint Xavier Maris-Stella III avait été exceptionnellement chargé de prendre le relais dans les îles des Tuamotu du centre (Anaa, Hao, Makemo…), de l’est (Tatakoto), et du nord-est (Napuka, Fakahina, Fangatau…). Ce navire de remplacement vient lui-même d’être victime d’une panne. Un problème technique survenu au niveau de son système de propulsion le 8 mars dernier au large de l’atoll de Tahanea.