Marilyn Manson porte plainte contre l'actrice qui l'accuse de viol

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 03/03/2022 - Le chanteur américain Marilyn Manson a porté plainte mercredi contre son ex-petite amie Evan Rachel Wood, une actrice américaine l'ayant accusé de viol, et lui reproche de s'être engagée dans une opération de conspiration, fraude et diffamation pour détruire sa carrière.



La plainte, déposée à Los Angeles, accuse l'actrice et sa "partenaire sentimentale", l'artiste Illma Gore d'avoir échafaudé des accusations malveillantes contre Marilyn Manson, y compris en se faisant passer pour un agent du FBI pour inciter "des accusatrices potentielles à émerger simultanément avec des allégations de viol et agressions".



Les deux femmes sont accusées d'avoir fourni aux accusatrices "des listes et des scripts" et fait "de fausses déclarations aux accusatrices potentielles" dans le cadre d'un projet qui "pouvait leur bénéficier à toutes deux".



Marilyn Manson demande un procès devant un jury pour mettre fin à ces allégations et évaluer les dommages qui lui sont dus. Ses avocats assurent dans la plainte que Illma Gore a "piraté" ses ordinateurs, téléphone, mail et autres comptes sur les réseaux sociaux et qualifient ces action d'"envahissantes, harcelantes, diffamatoires et préjudiciables".



Marilyn Manson a posté sa plainte sur Twitter en commentant: "le temps viendra où je pourrai partager plus de choses à propos des événements de l'année écoulée. Jusque là, je vais laisser les faits parler pour eux-mêmes".



Evan Rachel Wood avait rendu publiques en janvier ses accusations, démenties par le chanteur, dans le documentaire HBO "Phoenix Rising", présenté au festival du film de Sundance et qui doit être diffusé mi-mars.



Elle a accusé le chanteur de l'avoir violée en profitant du tournage en 2007 du clip de "Heart-Shaped Glasses", un des tubes de Marilyn Manson, alors son compagnon. L'actrice avait commencé à le fréquenter en 2006, elle avait alors 18 ans et lui 37.



Marilyn Manson, aujourd'hui âgé de 53 ans et de son vrai nom Brian Warner, est accusé par plusieurs femmes y compris l'actrice Esmé Bianco ("Game of Thrones") de viols et d'autres agressions, ce qu'il nie.



La police de Los Angeles a confirmé l'an dernier avoir ouvert une enquête sur des accusations de violences conjugales contre le chanteur, portant sur des faits commis entre 2009 et 2011.



Marilyn Manson s'est créé un personnage public à l'image inquiétante, d'inspiration gothique, maquillé, portant deux lentilles différentes, avec cheveux de jais. Son nom même est inspiré de l'actrice Marilyn Monroe et du gourou sanguinaire Charles Manson, qui provoqua le meurtre de l'actrice Sharon Tate.



Sa maison de disques Loma Vista Recordings et son agence artistique CAA ont toutes deux rompu leurs relations avec le chanteur à la suite des accusations portées contre lui. Il continue toutefois à enregistrer des titres et figure notamment sur l'album "Donda" sorti l'an dernier par Kanye West.