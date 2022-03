Mariage à Teva i Uta : Fritch et Alpha au tribunal de police le 7 avril

Tahiti, le 14 mars 2022 – Sept mois après le mariage tant décrié de l'ancien vice-président, Tearii Alpha, en pleine période de Covid, le parquet a décidé de renvoyer le ministre Tearii Alpha, le président Édouard Fritch, et la co-gérante du restaurant où le mariage avait été organisé, devant le tribunal de police. Ils encourent des contraventions de quatrième classe lors d'une audience publique qui se tiendra le 7 avril.



L'affaire, révélée par Tahiti Infos, avait provoqué un véritable tollé parmi la population. Au terme de sept mois d'investigations sur le mariage de l'ancien vice-président, Tearii Alpha, le 5 août dernier à Teva i Uta, le parquet de Papeete a clos son enquête la semaine dernière. Tearii Alpha, le président Édouard Fritch et l'une des gérantes du restaurant le Gauguin où le mariage avait été organisé, sont convoqués devant le tribunal de police le 7 avril prochain. Ils sont tous les trois poursuivis pour des faits relevant de contraventions de quatrième classe. Des faits passibles d'une amende de 16 000 Fcfp.



Rappelons que cette affaire –également commentée au niveau national et notamment à plusieurs reprises dans le journal satirique Le Canard Enchaîné– avait démarré lorsque l'une de nos journalistes s'était rendue au mariage de celui qui était alors vice-président du Pays et actuel ministre de l'Économie verte, Tearii Alpha. Elle avait ainsi pu constater que de nombreux ministres du gouvernement, ainsi que des élus de la majorité comme de l'opposition, étaient présents à cette fête qui ne comptait pas moins de 300 personnes. Les invités du mariage avaient eux-mêmes partagé de nombreuses photos et vidéos où l'on voyait les convives s'amuser sans porter de masque. Sur ces images, l'on pouvait notamment voir les préparatifs d'orchestres et une table d'honneur dépassant la limite alors autorisée de six personnes.



Interdiction des événements festifs



Or, en raison de la crise sanitaire, les Polynésiens étaient à l'époque soumis à des mesures de restriction sur les rassemblements afin, tel que l'avait précisé le gouvernement à l'époque, de “mettre un terme au brassage d'un trop grand nombre de personnes”. Une semaine avant le mariage, le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, avait annoncé “l'interdiction des événements festifs à l'image des mariages, des anniversaires et des baby showers”.



Le 7 avril prochain, Édouard Fritch et Tearii Alpha vont donc devoir s'expliquer lors d'une audience publique sur ce non-respect des mesures sanitaires à une époque où le Covid faisait des ravages sur le territoire. Tearii Alpha est notamment poursuivi pour avoir organisé une réunion de plus de 20 personnes et avoir organisé une activité interdite d'animation musicale. Le président du Pays est quant à lui poursuivi pour défaut de port du masque et pour avoir participé à une réunion de plus vingt personnes. Enfin, la co-gérante du restaurant Gauguin se voit reprocher l'ouverture irrégulière d'un lieu de réunion et l'organisation d'un événement sans avoir respecté les mesures d'hygiène et de distanciation sociale.



