Mareva Georges joue les mère Noël pour 350 familles de Tahiti et Moorea

Tahiti, le 24 décembre 2020 - Plusieurs familles de Arue, Pirae et Papeete ont reçu ce jeudi des mains de Mareva Georges des paniers alimentaires et des paniers spéciales Noël. Depuis le début de la semaine 350 familles de Tahiti et de Moorea ont bénéficié de ces paquets distribués par Te ti'aturi nei, la fondation de Mareva Georges et de son mari Paul Marciano.



Mareva Georges a troqué jeudi ses écharpes de Miss Tahiti et de Miss France contre une hôte de mère Noël. La reine de beauté s'est rendue à la veille des fêtes de Noël dans plusieurs quartiers de Arue, Pirae et Papeete pour y distribuer des paniers alimentaires et un panier spécial Noël auprès des familles en difficulté. Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019 ou encore Teura Iriti, maire de Arue, ont également participé à cette distribution jeudi. "Il y a un panier avec tous les produits de première nécessité et un panier où il y a tout ce qu'il faut pour le menu du réveillon de Noël. Je suis très émue de pouvoir faire cette distribution cette année. Et en ce temps de Noel il faut penser à ceux qui ont moins que nous", a confié Mareva Georges.



En plus de cette distribution à Arue, Pirae et Papeete jeudi, Charlotte Girard et la fondation Te ti'aturi nei, créée par Mareva Georges et son mari Paul Marciano, sont également passée s depuis le début de la semaine dans toutes les autres communes de Tahiti et de Moorea. Au total 350 familles ont pu bénéficier de la générosité de cette mère Noël un peu spéciale.