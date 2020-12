Mareva Galanter à Tahiti en famille

Tahiti, le 21 décembre 2020 - Mareva Galanter, son mari Arthur et leur fille Manava, se sont posés hier à Tahiti pour des vacances en famille.



"Mes racines... La Polynesie Française, j’y suis née, j’y ai grandi, j’y ai ma famille et j’y suis viscéralement attachée." Mareva Galanter, ancienne miss France est actuellement en vacance en Polynésie, et ça se voit sur son fil Instagram, où l'on peut voir sa petite fille jouer avec des poissons. "Je pars retrouver ma famille à Tahiti", avait-elle d'ailleurs prévenu. Ce qui explique notamment son absence à l'élection de miss France.



C'est donc en famille que Mareva Galanter célébrera les fêtes de fin d'année. Le 20 décembre, après vingt heures et trente minutes dans les airs, l'ancienne miss Tahiti s'est posé sur le tarmac de Faa'a selon le site Pure people. Arthur a ensuite donné des nouvelles de leur arrivée. Sur Instagram, l'animateur et producteur de 54 ans a partagé une photo de lui tout sourire dans un hélicoptère, lunettes de soleil sur le nez, les oreilles protégées par un casque spécial. "Back in town. Iaorana Tahiti" peut-on voir en légende.