Marée noire en Crimée: crainte d'une arrivée massive de mazout sur les côtes

Moscou, Russie | AFP | mercredi 08/01/2025 - Les autorités russes en Crimée ukrainienne annexée ont dit mercredi redouter une arrivée massive de mazout sur les côtes de la péninsule, touchée par une marée noire provoquée par le naufrage, il y a plus de trois semaines, de deux pétroliers.



"Il y a un fort risque que la situation s'aggrave et que l'ampleur de la crise devienne comparable à celle dans la région russe de Krasnodar", a estimé le dirigeant russe de la Crimée, Sergueï Aksionov.



Le 15 décembre, deux pétroliers se sont échoués lors d'une tempête dans le détroit de Kertch, entre la Russie et la Crimée, causant une pollution massive qui, pour l'heure, a touché principalement les côtes de la région russe de Krasnodar.



Mais elle a ensuite également atteint la Crimée, notamment la grande ville portuaire de Sébastopol, située à environ 250 km du site du sinistre.



"L'objectif principal est de ne pas laisser les produits pétroliers atteindre le rivage et d'utiliser tous les moyens disponibles pour éliminer la pollution dans l'eau", a déclaré mercredi M. Aksionov.



Il a appelé à coordonner "clairement" le travail des petits navires déployés actuellement pour retirer la pollution et à poursuivre une observation aérienne "permanente".



Le responsable a également évoqué la possibilité de créer un deuxième centre pour soigner les oiseaux victimes de la marée noire et recueillis en Crimée.



- Marsouins -



Plusieurs cétacés ont par ailleurs été retrouvés morts à Sébastopol, a précisé mercredi Pavel Kharlamov, un député local et responsable d'un groupe de volontaires nettoyant les plages.



Interrogé par l'agence de presse TASS, il a affirmé que "plusieurs" cétacés avaient été retrouvés morts et que leurs dépouilles étaient en train d'être "évacuées". Il n'a pas précisé leur nombre ni leur espèce.



Dimanche, une ONG spécialisée basée à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie, a affirmé que plus de 30 cétacés avaient été retrouvés morts depuis le début de la catastrophe, évoquant "un chiffre élevé" et "atypique".



D'après l'ONG, ces victimes sont principalement des marsouins de la mer Noire (Phocoena phocoena relicta), une espèce déjà en danger.



Les deux tankers échoués contenaient 9.200 tonnes de "fioul lourd", dont au moins un quart (26%) se serait échappé en mer, selon la dernière estimation du ministère russe des Transports, fournie la semaine dernière.



Les autorités russes et des bénévoles mènent une vaste campagne de nettoyage, impliquant des milliers de personnes, mais la situation continue de susciter l'inquiétude.



Plus de 118.000 tonnes de sable et de terre contaminés ont été retirées sur des dizaines de kilomètres de plages sur la côte russe, a rapporté mardi le ministère russe des Situations d'urgence.



En Crimée et à Sébastopol, au moins 287 tonnes de produits pétroliers ont été récoltées depuis le début des opérations, selon la même source, qui ajoute que plus de 5.550 oiseaux ont pu être recueillis et "sauvés".