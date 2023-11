Marcher contre les violences faites aux femmes

Tahiti le 13 novembre 2023. Cette année, la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) organise du 21 au 23 novembre, une marche relais intercommunale tout autour de l’île de Tahiti, symbolisant un front uni contre les violences faites aux femmes.



Le mardi 21 novembre, deux départs simultanés sont programmés : l’un de Taiarapu-Est en direction de Faaone et l’autre de Taiarapu-Ouest vers Teva i Uta. Le mercredi 22 novembre, un départ aura lieu de Hitia’a o te Ra en direction de Arue et un autre de Teva i Uta vers Punaauia. Enfin, le jeudi 23 novembre, un départ se fera depuis Arue et l’autre depuis Punaauia en direction de l’assemblée de la Polynésie française.



À l’issue de chaque journée de marche, des mini-colloques organisés par les communes d’accueil se tiendront à partir de 18 heures.

Cette mobilisation sera close par un rassemblement à l’assemblée de la Polynésie française le jeudi 23 novembre, de 8 à 15 heures, où se tiendront des conférences, des stands d’information, un atelier bien-être et où il sera procédée à la lecture des doléances recueillies.



Dans la continuité de ces événements, l’inauguration du foyer Pu o te Hine Here se tiendra le samedi 25 novembre au matin.